Почеттино ответил на слухи об интересе Реала

Маурисио Почеттино с друзьями. Фото: Reuters

Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что мадридский "Реал" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера. Сейчас аргентинец работает со сборной США.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Madrid Universal.

Реклама

Читайте также:

Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Почеттино доволен слухами

Почеттино не стал прямо отвечать на вопросы относительно возможного перехода в мадридскую команду. При этом, он заявил, что всему свое время.

"Воодушевлен ли я интересом со стороны "Реала"? Всему свое время. Футбол приведет вас туда, куда захочет", — сказал тренер.

Аргентинский специалист возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Его контракт с американской федерацией футбола рассчитан до конца июля 2026 года. Ранее он удачно работал в "Тоттенхэме", но периоды в "ПСЖ" и "Челси" были менее удачными.

Сейчас главным тренером "Реала" является Альваро Арбелоа. Он возглавил мадридский клуб 13 января 2026 года и получил время до лета.

Напомним, ранее рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о материнстве.

Известно, что с Неймаром судится его собственная повариха.