Почеттино ответил на слухи об интересе Реала

Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал
Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что мадридский "Реал" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера. Сейчас аргентинец работает со сборной США.
Почеттино доволен слухами
Почеттино не стал прямо отвечать на вопросы относительно возможного перехода в мадридскую команду. При этом, он заявил, что всему свое время.
"Воодушевлен ли я интересом со стороны "Реала"? Всему свое время. Футбол приведет вас туда, куда захочет", — сказал тренер.
Аргентинский специалист возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Его контракт с американской федерацией футбола рассчитан до конца июля 2026 года. Ранее он удачно работал в "Тоттенхэме", но периоды в "ПСЖ" и "Челси" были менее удачными.
Сейчас главным тренером "Реала" является Альваро Арбелоа. Он возглавил мадридский клуб 13 января 2026 года и получил время до лета.
