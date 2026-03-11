Видео
Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

Дата публикации 11 марта 2026 00:29
Почеттино ответил на слухи об интересе Реала
Маурисио Почеттино с друзьями. Фото: Reuters

Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что мадридский "Реал" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера. Сейчас аргентинец работает со сборной США.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Madrid Universal.

Реал Мадрид
Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Почеттино доволен слухами

Почеттино не стал прямо отвечать на вопросы относительно возможного перехода в мадридскую команду. При этом, он заявил, что всему свое время.

"Воодушевлен ли я интересом со стороны "Реала"? Всему свое время. Футбол приведет вас туда, куда захочет", — сказал тренер.

Аргентинский специалист возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Его контракт с американской федерацией футбола рассчитан до конца июля 2026 года. Ранее он удачно работал в "Тоттенхэме", но периоды в "ПСЖ" и "Челси" были менее удачными.

Сейчас главным тренером "Реала" является Альваро Арбелоа. Он возглавил мадридский клуб 13 января 2026 года и получил время до лета.

футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Маурисио Почеттино тренер
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
