Тоттенхэм рассматривает на должность тренера бывших наставников Шахтера и Челси

Главная Спорт Тоттенхэм рассматривает на должность тренера экснаставников Шахтера и Челси

Тоттенхэм рассматривает на должность тренера экснаставников Шахтера и Челси

Дата публикации 24 марта 2026 18:57
Игроки "Тоттенхэма" во время матча АПЛ. Фото: Reuters

"Тоттенхэм" определился с кандидатами на должность главного тренера и не планирует оставлять Игоря Тудора на посту после завершения сезона. Клуб уже начал поиск нового наставника на фоне неудачных результатов в чемпионате.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

Новый тренер для "Тоттенхэма"

Хорватский специалист Тудор возглавил команду в феврале после увольнения Томаса Франка и подписал краткосрочный контракт до конца сезона. Однако в клубе уже решили, что он не продолжит работу летом.

"Тоттенхэм" сформировал список основных претендентов на должность главного тренера.

Главными кандидатами считаются Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино. Итальянец ранее работал в "Шахтере", "Брайтоне" и "Марселе", где зарекомендовал себя с четкой игровой философией и акцентом на атакующий футбол.

Почеттино хорошо знаком с клубом, поскольку последние главные успехи, в частности выход в финал Лиги чемпионов сезона 2018/19, были связаны именно с ним. Под его руководством "Тоттенхэм" стал топовым клубом АПЛ.

Руководство клуба рассматривает аргентинца как вариант, который способен быстро стабилизировать ситуацию в команде и вернуть ее к борьбе за еврокубки.

Сейчас "Тоттенхэм" находится в сложном турнирном положении. После 31-го тура команда набрала 30 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Отрыв от зоны вылета составляет лишь одно очко — "Вест Хэм" имеет на один балл меньше.

Такие результаты заставляют клуб оперативно реагировать на ситуацию и планировать кадровые изменения. Помешать им могут только клубы-конкуренты. Сейчас заинтересованность в Почеттино приписывают мадридскому "Реалу".

В руководстве "Тоттенхэма" считают, что новый тренер должен не только улучшить результаты, но и заложить основу для долгосрочного развития команды.

Окончательное решение о назначении наставника планируют принять после завершения сезона, когда станет понятно, в каком турнирном статусе команда завершит чемпионат. До этого времени Игорь Тудор будет исполнять обязанности главного тренера и пытаться удержать клуб в Премьер-лиге.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

