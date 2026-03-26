Забарный оценил настрой Украины перед игрой со Швецией

Забарный оценил настрой Украины перед игрой со Швецией

Дата публикации 26 марта 2026 10:49
Илья Забарный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял участие в пресс-конференции перед матчем против Швеции в плей-офф отбора Кубка Мира в США. Встреча состоится 26 марта в Валенсии и определит участника финала квалификации. Победитель сыграет за путевку на мундиаль с лучшим в паре Польши и Албании.

Для украинской команды это шанс приблизиться к первому за два десятилетия выходу на чемпионат мира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сборная Украины подходит к игре с пониманием высокой ответственности за результат, но и с серьезными кадровыми потерями. Команда уже имеет опыт напряженных матчей плей-офф, включая неудачу в отборе на чемпионат мира-2022. Этот опыт, по словам Ильи Забарного, стал важным этапом для формирования нынешнего состава.

Илья Забарный (справа) во время тренировки сборной Украины 24 марта 2026 гоа
Илья Забарный в лагере сборной Украины. Фото: УАФ

Что сказал Забарный перед матчем против Швеции

Защитник "сине-желтых" отметил, что команда сосредоточена не только на спортивной задаче, но и на дополнительной миссии: напомнить миру о происходящем в Украине. При этом футболисты стараются сохранять баланс между эмоциями и холодным расчетом, чтобы не потерять концентрацию в решающий момент.

"Думаю, все помнят тот момент, какая была тяжелая игра. А также какое было ощущение после игры с Уэльсом. Конечно, всем хотелось тогда выйти на чемпионат мира, и мы получили большой опыт. Те, кто там были, все понимают", — объяснил защитник "ПСЖ".

Забарный также подчеркнул, что команда готова к разным сценариям игры и уважает силу соперника. Он отметил, что статистика прошлых матчей со Швецией не имеет решающего значения, а результат будет зависеть от действий на поле и уровня концентрации в конкретной игре.

Ранее портал Новини.LIVE информировал о том, что украинские болельщики не смогут бесплатно посмотреть матч отбора ЧМ-2026 с участием сборных Украины и Швеции.

Кроме того, Новини.LIVE отмечали, что игроки сборной Украины проведут встречу против Швеции в новой форме с оригинальным дизайном.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Илья Забарный ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
