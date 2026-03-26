Головна Спорт Григорчук здивував заявою про Ярмоленка у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 16:25
Андрій Ярмоленко в матчі чемпіонату України. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий тренер Роман Григорчук висловився про ситуацію з відсутністю Андрія Ярмоленка у збірній України. За його словами, рішення тренерського штабу на чолі з Сергієм Ребровим не варто обговорювати напередодні важливого матчу проти Швеції. Вінгер демонструє стабільну гру на клубному рівні, проте в національну команду не викликається.

Тема його можливого повернення знову стала предметом обговорень у футбольному середовищі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Тренер закликав зосередитися на грі

Роман Григорчук зазначив, що подібні розмови можуть негативно вплинути на настрій команди перед ключовою зустріччю. Він підкреслив, що збірна України повинна зосередитися на поточних завданнях, а не на кадрових дискусіях. На думку фахівця, зараз важливіший результат у найближчому матчі, ніж обговорення окремих гравців.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

"За всієї моєї футбольної любові до Андрія Ярмоленка, я дуже-дуже поважаю його. Це дуже серйозний футболіст. По-моєму, зараз такий момент, коли не варто про це говорити. Щось говорити і думати: допоміг би Андрій чи ні. Це буде заважати національній команді", — заявив Григорчук.

Тренер додав, що збірна України повинна прийняти поточну ситуацію та спрямувати всю увагу на майбутній матч. Будь-які зовнішні обговорення можуть відволікати гравців, тому пріоритетом залишається підготовка до гри та досягнення результату.

Андрій Ярмоленко разом з Анатолієм Тимощуком та Андрієм Шевченком входить до трійки гравців, які провели найбільшу кількість матчів за національну команду. Він перебуває на другій сходинці в списку найкращих бомбардирів в історії "синьо-жовтих".

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу збірних України та Швеції в півфіналі плей-оф ЧС-2026.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко ЧС-2026 з футболу Роман Григорчук
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
