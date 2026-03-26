Маркевич зробив прогноз на матч України проти Швеції

Гравці збірної України Владислав Ванат та Віктор Циганков.

Збірна України проведе півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2026 проти команди Швеції. Гра стане ключовою в боротьбі за вихід у фінал кваліфікації, де розіграється путівка на турнір. Підопічним Сергія Реброва для продовження боротьби необхідна тільки перемога.

Зустріч розглядається як один із вирішальних етапів для нинішнього покоління гравців.

Українська команда підходить до матчу з кадровими труднощами, проте зберігає шанси на позитивний результат. Рівень гравців дозволяє конкурувати із суперником на рівних. При цьому важливу роль зіграють концентрація футболістів збірної України та виконання тактичного плану протягом усієї гри.

Віталій Миколенко та Микола Шапаренко.

Маркевич назвав ключові чинники успіху України

Відомий тренер наголосив, що підопічні Сергія Реброва мають діяти впевнено і не озиратися на кадрові проблеми. Експерт наголосив, що збірна України здатна не поступатися супернику в класі та має ресурси для досягнення результату. Окрему увагу фахівець приділив необхідності надійної гри в обороні та реалізації моментів в атаці.

"Нічого іншого, крім перемоги збірної України, не хочеться очікувати. Усе реально. Навіть попри серйозні кадрові проблеми вболівальники "синьо-жовтих" мають право розраховувати на позитивний результат. Мені складно сказати, яку тактику обере тренерський штаб, але потрібно діяти впевнено. Віра в себе та виконання чіткого плану на гру стануть головною запорукою успіху", — пояснив фахівець.

Маркевич також зазначив, що в складі команди є кілька гравців, здатних узяти на себе лідерську роль у вирішальний момент. На його думку, за умови злагоджених дій та високої самовіддачі збірна України здатна домогтися перемоги і наблизитися до виходу на чемпіонат світу.

Нагадаємо, захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний оцінив готовність збірної України до протистояння зі Швецією.

А головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав ключові особливості команди, які мають допомогти їй перемогти складного суперника.