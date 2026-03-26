Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Маркевич зробив прогноз на матч України проти Швеції

Маркевич зробив прогноз на матч України проти Швеції

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 14:05
Гравці збірної України Владислав Ванат та Віктор Циганков. Фото: УАФ

Збірна України проведе півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2026 проти команди Швеції. Гра стане ключовою в боротьбі за вихід у фінал кваліфікації, де розіграється путівка на турнір. Підопічним Сергія Реброва для продовження боротьби необхідна тільки перемога.

Зустріч розглядається як один із вирішальних етапів для нинішнього покоління гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meta.ua.

Українська команда підходить до матчу з кадровими труднощами, проте зберігає шанси на позитивний результат. Рівень гравців дозволяє конкурувати із суперником на рівних. При цьому важливу роль зіграють концентрація футболістів збірної України та виконання тактичного плану протягом усієї гри.

Виталий Миколенко и Николай Шапаренко перед игрой сборной Украины со Швецией 26 марта 2026 года
Віталій Миколенко та Микола Шапаренко. Фото: УАФ

Маркевич назвав ключові чинники успіху України

Відомий тренер наголосив, що підопічні Сергія Реброва мають діяти впевнено і не озиратися на кадрові проблеми. Експерт наголосив, що збірна України здатна не поступатися супернику в класі та має ресурси для досягнення результату. Окрему увагу фахівець приділив необхідності надійної гри в обороні та реалізації моментів в атаці.

"Нічого іншого, крім перемоги збірної України, не хочеться очікувати. Усе реально. Навіть попри серйозні кадрові проблеми вболівальники "синьо-жовтих" мають право розраховувати на позитивний результат. Мені складно сказати, яку тактику обере тренерський штаб, але потрібно діяти впевнено. Віра в себе та виконання чіткого плану на гру стануть головною запорукою успіху", — пояснив фахівець.

Маркевич також зазначив, що в складі команди є кілька гравців, здатних узяти на себе лідерську роль у вирішальний момент. На його думку, за умови злагоджених дій та високої самовіддачі збірна України здатна домогтися перемоги і наблизитися до виходу на чемпіонат світу.

Нагадаємо, захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний оцінив готовність збірної України до протистояння зі Швецією.

А головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав ключові особливості команди, які мають допомогти їй перемогти складного суперника.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Мирон Маркевич Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації