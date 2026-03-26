Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Маркевич сделал прогноз на матч Украины против Швеции

Маркевич сделал прогноз на матч Украины против Швеции

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 14:05
Игроки сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против команды Швеции. Игра станет ключевой в борьбе за выход в финал квалификации, где разыграется путевка на турнир. Подопечным Сергея Реброва для продолжения борьбы необходима только победа.

Встреча рассматривается как один из решающих этапов для нынешнего поколения игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.ua

Украинская команда подходит к матчу с кадровыми трудностями, однако сохраняет шансы на положительный результат. Уровень игроков позволяет конкурировать с соперником на равных. При этом важную роль сыграют концентрация футболистов сборной Украины и выполнение тактического плана на протяжении всей игры.

Виталий Миколенко и Николай Шапаренко перед игрой сборной Украины со Швецией 26 марта 2026 года
Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. Фото: УАФ

Маркевич назвал ключевые факторы успеха Украины

Известный тренер отметил, что подопечные Сергея Реброва должны действовать уверенно и не оглядываться на кадровые проблемы. Эксперт подчеркнул, что сборная Украины способна не уступать сопернику в классе и имеет ресурсы для достижения результата. Отдельное внимание специалист уделил необходимости надежной игры в обороне и реализации моментов в атаке.

"Ничего другого, кроме победы сборной Украины, не хочется ожидать. Все реально. Даже несмотря на серьезные кадровые проблемы болельщики "сине-желтых" имеют право рассчитывать на положительный результат. Мне сложно сказать, какую тактику выберет тренерский штаб, но нужно действовать уверенно. Вера в себя и выполнение четкого плана на игру станут главным залогом успеха", — объяснил специалист.

Читайте также:

Маркевич также отметил, что в составе команды есть несколько игроков, способных взять на себя лидерскую роль в решающий момент. По его мнению, при слаженных действиях и высокой самоотдаче сборная Украины способна добиться победы и приблизиться к выходу на чемпионат мира.

Напомним, защитник "сине-желтых" Илья Забарный оценил готовность сборной Украины к противостоянию со Швецией. 

А главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал ключевые особенности команды, которые должны помочь ей победить сложного соперника. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации