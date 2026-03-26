Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина — Швеция: смотреть онлайн трансляцию отбора на ЧМ-2026

Украина — Швеция: смотреть онлайн трансляцию отбора на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 12:25
Сборная Украины перед матчем. Фото: УНИАН

Сборные Швеции, Украины, Албании и Польши разыграют одну путевку на Мундиаль-2026. В полуфинале плейф-офф чемпионата мира "сине-желтые" примут в Испании "трекрунур". Подопечные Сергея Реброва выйдут на поле не в оптимальном составе. 

Украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть противостояние, сообщает портал Новини.LIVE

Накануне поединка против Швеции сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Сергею Реброву пришлось вызвать в лагерь команды несколько потенциальных дебютантов. Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Артем Довбик и ряд другиз игроков не сыграют в Валенсии, но матч может стать бенефисом Матвея Пономаренко, который демонстрирует результативный футбол в "Динамо". 

Игроки сборной Украины во время исполнения национального гимна
Футболисты сборной Украины. Фото: УНИАН

Где и когда смотреть матч Украина — Швеция 

В отличие от матчей с участием национальной команды прошлых лет, на этот раз болельщики не смогут увидеть бесплатно поединок "сине-желтых". Эксклюзивным транслятором матчей сборной Украины является медиасервис Megogo, который покажет встречу со Швецией на канале "Megogo Футбол 1". Начало трансляции запланировано на 21:45, перед игрой состоится традиционная студия. 

Заявка сборной Украины
Заявка сборной Украины. Фото: УАФ

Матч сборной Украины с "трекрунур" можно будет посмотреть в прямом эфире при условии покупки одного из пакетов медиасервиса. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию противостояния. 

Читайте также:

В Швеции уважительно отозвались об Украине накануне матча. Наставник "трекрунур" Грэм Поттер заявил, что "сине-желтые" эффективно используют пространство на поле, проводят быстрые контратаки и грамотно обороняются. Тренер оценил шансы соперников как равные. 

Два последних матча против Швеции Украина выиграла с одинаковым счетом 2:1. Это произошло на чемпионате Европы 2012 и в плей-офф Евро-2020. 

Ранее Новини.LIVE напоминали о том, что защитник сборной Украины Илья Забарный позитивно оценил настрой футболистов перед игрой со шведами. 

Также Новини.LIVE писали, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сказал о шансах команды победить соперника в полуфинале плей-офф ЧМ-2026. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации