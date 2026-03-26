Украина — Швеция: смотреть онлайн трансляцию отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины перед матчем. Фото: УНИАН

Сборные Швеции, Украины, Албании и Польши разыграют одну путевку на Мундиаль-2026. В полуфинале плейф-офф чемпионата мира "сине-желтые" примут в Испании "трекрунур". Подопечные Сергея Реброва выйдут на поле не в оптимальном составе.

Украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть противостояние.

Накануне поединка против Швеции сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Сергею Реброву пришлось вызвать в лагерь команды несколько потенциальных дебютантов. Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Артем Довбик и ряд другиз игроков не сыграют в Валенсии, но матч может стать бенефисом Матвея Пономаренко, который демонстрирует результативный футбол в "Динамо".

Футболисты сборной Украины. Фото: УНИАН

Где и когда смотреть матч Украина — Швеция

В отличие от матчей с участием национальной команды прошлых лет, на этот раз болельщики не смогут увидеть бесплатно поединок "сине-желтых". Эксклюзивным транслятором матчей сборной Украины является медиасервис Megogo, который покажет встречу со Швецией на канале "Megogo Футбол 1". Начало трансляции запланировано на 21:45, перед игрой состоится традиционная студия.

Заявка сборной Украины. Фото: УАФ

Матч сборной Украины с "трекрунур" можно будет посмотреть в прямом эфире при условии покупки одного из пакетов медиасервиса. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию противостояния.

Читайте также:

В Швеции уважительно отозвались об Украине накануне матча. Наставник "трекрунур" Грэм Поттер заявил, что "сине-желтые" эффективно используют пространство на поле, проводят быстрые контратаки и грамотно обороняются. Тренер оценил шансы соперников как равные.

Два последних матча против Швеции Украина выиграла с одинаковым счетом 2:1. Это произошло на чемпионате Европы 2012 и в плей-офф Евро-2020.

Ранее Новини.LIVE напоминали о том, что защитник сборной Украины Илья Забарный позитивно оценил настрой футболистов перед игрой со шведами.

Также Новини.LIVE писали, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сказал о шансах команды победить соперника в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.