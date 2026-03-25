Защитник сборной Украины может досрочно завершить сезон из-за травмы
Футболист турецкого "Трабзонспора" и сборной Украины Арсений Батагов может досрочно завершить текущий сезон. Причиной стала травма колена, которая оказалась серьезнее первоначальных оценок. У защитника диагностировано повреждение связок и костный отек.
Изначально казалось, что Батагов быстро вернется на поле, но ему может потребоваться операция, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Gazete61.
Состояние игрока "Трабзонспора" остается нестабильным. Боль в колене сохраняется, что мешает полноценному восстановлению. В ближайшее время Арсению Батагову планируют провести повторное МРТ. По его результатам будет принято дальнейшее решение.
Возможна операция и длительное восстановление
Если симптомы не исчезнут, медицинский штаб может рекомендовать хирургическое вмешательство. В таком случае Арсений Батагов рискует пропустить остаток сезона. Сроки восстановления будут зависеть от сложности операции. В клубе внимательно следят за ситуацией.
Арсений Батагов выступает за "Трабзонспор" в чемпионате Турции с лета 2024 года и является игроком основного состава. В текущем сезоне он провел на поле 30 поединков, забил гол и сделал 3 результативные передачи.
