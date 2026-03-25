Захисник збірної України може достроково завершити сезон через травму

Футболіст турецького "Трабзонспора" та збірної України Арсеній Батагов може достроково завершити поточний сезон. Причиною стала травма коліна, яка виявилася серйознішою за початкові оцінки. У захисника діагностовано пошкодження зв'язок і кістковий набряк.

Спочатку здавалося, що Батагов швидко повернеться на поле, але йому може знадобитися операція, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Gazete61.

Стан гравця "Трабзонспора" залишається нестабільним. Біль у коліні зберігається, що заважає повноцінному відновленню. Найближчим часом Арсенію Батагову планують провести повторне МРТ. За його результатами буде ухвалено подальше рішення.

Можлива операція та тривале відновлення

Якщо симптоми не зникнуть, медичний штаб може рекомендувати хірургічне втручання. У такому разі Арсеній Батагов ризикує пропустити залишок сезону. Терміни відновлення залежатимуть від складності операції. У клубі уважно стежать за ситуацією.

Арсеній Батагов виступає за "Трабзонспор" у чемпіонаті Туреччини з літа 2024 року і є гравцем основного складу. У поточному сезоні він провів на полі 30 поєдинків, забив гол та зробив 3 результативні передачі.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали про те, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук роздяглася, щоб продемонструвати фігуру після пологів.

