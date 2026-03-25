Захисник збірної України може достроково завершити сезон через травму

Захисник збірної України може достроково завершити сезон через травму

Дата публікації: 25 березня 2026 18:01
Арсеній Батагов під час тренування. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Футболіст турецького "Трабзонспора" та збірної України Арсеній Батагов може достроково завершити поточний сезон. Причиною стала травма коліна, яка виявилася серйознішою за початкові оцінки. У захисника діагностовано пошкодження зв'язок і кістковий набряк.

Спочатку здавалося, що Батагов швидко повернеться на поле, але йому може знадобитися операція, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Gazete61.

Стан гравця "Трабзонспора" залишається нестабільним. Біль у коліні зберігається, що заважає повноцінному відновленню. Найближчим часом Арсенію Батагову планують провести повторне МРТ. За його результатами буде ухвалено подальше рішення.

Арсений Батагов в составе турецкого "Трабзонспора".
Постер, присвячений Батагову. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Можлива операція та тривале відновлення

Якщо симптоми не зникнуть, медичний штаб може рекомендувати хірургічне втручання. У такому разі Арсеній Батагов ризикує пропустити залишок сезону. Терміни відновлення залежатимуть від складності операції. У клубі уважно стежать за ситуацією.

Арсеній Батагов виступає за "Трабзонспор" у чемпіонаті Туреччини з літа 2024 року і є гравцем основного складу. У поточному сезоні він провів на полі 30 поєдинків, забив гол та зробив 3 результативні передачі.

спорт футбол Збірна України з футболу Арсеній Батагов Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
