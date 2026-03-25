Бех-Романчук роздяглася, щоб показати як виглядає після народження дитини

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новими фото після народження дитини та показала, як виглядає нині. Спортсменка активно проводить час із родиною та відновлюється після пологів.

Про це вона повідомила в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Бех-Романчук показала фізичну форму

Бех-Романчук опублікувала серію сторіс, у яких продемонструвала фізичну форму після народження доньки. Спортсменка роздяглася до білизни та зробила фото в дзеркалі, де показала, як змінилося її тіло.

Також вона поділилася кадрами прогулянки з дитиною на природі. Легкоатлетка гуляла лісом із візком, зазначивши, що це одна з перших великих прогулянок після народження доньки.

Марина Бех-Романчук. Фото: кадр з відео

Дитина у родині Бех-Романчук народилася 13 лютого. За словами спортсменки, вага новонародженої становила 3150 г, а зріст — 51 сантиметр.

Після народження дитини спортсменка зосередилася на сім’ї та тимчасово відійшла від тренувань.

Раніше Бех-Романчук повідомляла про призупинення кар’єри. Це рішення ухвалили незадовго до офіційного оголошення про чотирирічну дискваліфікацію спортсменки за порушення антидопінгових правил.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Також варто зазначити, що її чоловік Михайло Романчук раніше оголосив про завершення професійної кар’єри.

Наразі Бех-Романчук активно ділиться особистими моментами та поступово повертається до фізичної активності.

Водночас вона не робить гучних заяв щодо термінів повернення. Поки що головним пріоритетом для легкоатлетки залишається сім’я та виховання дитини.

Бех-Романчук є однією з найуспішніших українських легкоатлеток сучасності, маючи низку нагород міжнародного рівня. На чемпіонатах світу вона двічі здобувала срібні медалі — у 2019 році в Досі у стрибках у довжину та у 2023 році в Будапешті у потрійному стрибку.

На рівні чемпіонатів Європи українка виграла золото у 2022 році в Мюнхені у потрійному стрибку, а також стала срібною призеркою у 2018 році в Берліні у стрибках у довжину.

Крім того, Бех-Романчук має нагороду чемпіонату світу в приміщенні — срібну медаль, здобуту у 2022 році в Белграді у потрійному стрибку.

У приміщенні на чемпіонатах Європи вона також демонструвала стабільні результати: золото у 2021 році в Торуні та бронза у 2019 році в Глазго, обидві медалі — у стрибках у довжину.

Окремо варто відзначити її виступи у Діамантовій лізі, де українка неодноразово здобувала перемоги — у Римі 2022 року, Гейтсгеде 2021-го, а також двічі 2020-го — у Досі та Стокгольмі.

