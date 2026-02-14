Марина Бех-Романчук народила доньку — перші подробиці

Бех-Романчук повідомила, що стала мамою
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та її чоловік Михайло Романчук отримали поповнення в сім’ї. Легкоатлетка народила доньку.
Про це Марина повідомила в соціальних мережах, передає портал Новини.LIVE.
Пара українських спортсменів уперше стала батьками
Українські спортсмени повідомили, що дівчинка з’явилася на світ 13 лютого о 19:40.
За словами Бех-Романчук, вага новонародженої — 3150 грамів, зріст — 51 сантиметр. Спортсменка назвала цей день найщасливішим для родини.
Зазначимо, що 19 січня Романчук оголосив про завершення професійної кар’єри. Олімпійський призер Токіо-2020 з плавання раніше також був призером чемпіонатів світу.
У 2025 році Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Незадовго до офіційного оприлюднення рішення легкоатлетка заявила про призупинення кар’єри.
Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак розповів, чому погано показав себе в довільній програмі на Олімпійських іграх.
Також стало відомо, що організатори Олімпіади могли піддати українських спортсменів цензурі.
Читайте Новини.LIVE!