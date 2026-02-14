Марина Бех-Романчук народила доньку — перші подробиці

Марина Бех Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та її чоловік Михайло Романчук отримали поповнення в сім’ї. Легкоатлетка народила доньку.

Про це Марина повідомила в соціальних мережах, передає портал Новини.LIVE.

Пара українських спортсменів уперше стала батьками

Українські спортсмени повідомили, що дівчинка з’явилася на світ 13 лютого о 19:40.

За словами Бех-Романчук, вага новонародженої — 3150 грамів, зріст — 51 сантиметр. Спортсменка назвала цей день найщасливішим для родини.

Зазначимо, що 19 січня Романчук оголосив про завершення професійної кар’єри. Олімпійський призер Токіо-2020 з плавання раніше також був призером чемпіонатів світу.

У 2025 році Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Незадовго до офіційного оприлюднення рішення легкоатлетка заявила про призупинення кар’єри.

