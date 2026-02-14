Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бех-Романчук повідомила, що стала мамою

Бех-Романчук повідомила, що стала мамою

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:28
Марина Бех-Романчук народила доньку — перші подробиці
Марина Бех Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та її чоловік Михайло Романчук отримали поповнення в сім’ї. Легкоатлетка народила доньку.

Про це Марина повідомила в соціальних мережах, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пара українських спортсменів уперше стала батьками

Українські спортсмени повідомили, що дівчинка з’явилася на світ 13 лютого о 19:40.

За словами Бех-Романчук, вага новонародженої — 3150 грамів, зріст — 51 сантиметр. Спортсменка назвала цей день найщасливішим для родини.

Зазначимо, що 19 січня Романчук оголосив про завершення професійної кар’єри. Олімпійський призер Токіо-2020 з плавання раніше також був призером чемпіонатів світу.

У 2025 році Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Незадовго до офіційного оприлюднення рішення легкоатлетка заявила про призупинення кар’єри.

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак розповів, чому погано показав себе в довільній програмі на Олімпійських іграх.

Також стало відомо, що організатори Олімпіади могли піддати українських спортсменів цензурі.

діти Михайло Романчук Марина Бех Легка атлетика Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації