Марина Бех-Романчук родила дочь — первые подробности

Марина Бех Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж Михаил Романчук получили пополнение в семье. Легкоатлетка родила дочь.

Об этом Марина сообщила в социальных сетях, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пара украинских спортсменов впервые стала родителями

Украинские спортсмены сообщили, что девочка появилась на свет 13 февраля в 19:40.

По словам Бех-Романчук, вес новорожденной — 3150 граммов, рост — 51 сантиметр. Спортсменка назвала этот день самым счастливым для семьи.

Отметим, что 19 января Романчук объявил о завершении профессиональной карьеры. Олимпийский призер Токио-2020 по плаванию ранее также был призером чемпионатов мира.

В 2025 году Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Незадолго до официального обнародования решения легкоатлетка заявила о приостановлении карьеры.

Напомним, ранее украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, почему плохо показал себя в произвольной программе на Олимпийских играх.

Также стало известно, что организаторы Олимпиады могли подвергнуть украинских спортсменов цензуре.