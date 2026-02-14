Марина Бех-Романчук родила дочь — первые подробности

Бех-Романчук сообщила, что стала мамой
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж Михаил Романчук получили пополнение в семье. Легкоатлетка родила дочь.
Об этом Марина сообщила в социальных сетях, передает портал Новини.LIVE.
Пара украинских спортсменов впервые стала родителями
Украинские спортсмены сообщили, что девочка появилась на свет 13 февраля в 19:40.
По словам Бех-Романчук, вес новорожденной — 3150 граммов, рост — 51 сантиметр. Спортсменка назвала этот день самым счастливым для семьи.
Отметим, что 19 января Романчук объявил о завершении профессиональной карьеры. Олимпийский призер Токио-2020 по плаванию ранее также был призером чемпионатов мира.
В 2025 году Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Незадолго до официального обнародования решения легкоатлетка заявила о приостановлении карьеры.
