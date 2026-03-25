Бех-Романчук разделась, чтобы показать как выглядит после рождения ребенка

Бех-Романчук разделась, чтобы показать как выглядит после рождения ребенка

Дата публикации 25 марта 2026 09:30
Бех-Романчук разделась, чтобы показать как выглядит после рождения ребенка
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новыми фото после рождения ребенка и показала, как выглядит сейчас. Спортсменка активно проводит время с семьей и восстанавливается после родов.

Об этом она сообщила в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Бех-Романчук опубликовала серию сторис, в которых продемонстрировала физическую форму после рождения дочери. Спортсменка разделась до белья и сделала фото в зеркале, где показала, как изменилось ее тело.

Также она поделилась кадрами прогулки с ребенком на природе. Легкоатлетка гуляла по лесу с коляской, отметив, что это одна из первых больших прогулок после рождения дочери.

Марина Бех-Романчук. Фото: кадр из видео

Ребенок в семье Бех-Романчук родился 13 февраля. По словам спортсменки, вес новорожденной составлял 3150 г, а рост — 51 сантиметр.

После рождения ребенка спортсменка сосредоточилась на семье и временно отошла от тренировок.

Ранее Бех-Романчук сообщала о приостановлении карьеры. Это решение приняли незадолго до официального объявления о четырехлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Также стоит отметить, что ее муж Михаил Романчук ранее объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сейчас Бех-Романчук активно делится личными моментами и постепенно возвращается к физической активности.

В то же время она не делает громких заявлений относительно сроков возвращения. Пока главным приоритетом для легкоатлетки остается семья и воспитание ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бех-Романчук является одной из самых успешных украинских легкоатлеток современности, имея ряд наград международного уровня. На чемпионатах мира она дважды получала серебряные медали — в 2019 году в Дохе в прыжках в длину и в 2023 году в Будапеште в тройном прыжке.

На уровне чемпионатов Европы украинка выиграла золото в 2022 году в Мюнхене в тройном прыжке, а также стала серебряным призером в 2018 году в Берлине в прыжках в длину.

Кроме того, Бех-Романчук имеет награду чемпионата мира в помещении — серебряную медаль, полученную в 2022 году в Белграде в тройном прыжке.

В помещении на чемпионатах Европы она также демонстрировала стабильные результаты: золото в 2021 году в Торуне и бронза в 2019 году в Глазго, обе медали — в прыжках в длину.

Отдельно стоит отметить ее выступления в Бриллиантовой лиге, где украинка неоднократно одерживала победы — в Риме в 2022 году, Гейтсгеде в 2021-м, а также дважды в 2020-м — в Дохе и Стокгольме.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
