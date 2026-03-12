Відео
Головна Спорт Батагов може вибути до кінця сезону, його травма виявилася тяжкою

Батагов може вибути до кінця сезону, його травма виявилася тяжкою

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 14:33
Батагов пропустить матч збірної України проти Швеції
Арсеній Батагов перед грою "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Центрбек збірної України та "Трабзонспора" Арсеній Батагов отримав тривожні новини після медичного обстеження. Його повернення до ладу може затягнутися. 

Український футболіст травмувався під час тренувального процесу у своєму клубі, повідомляє портал Новини.LIVE. з посиланням на IHA.

Читайте також:

Лікарі підозрюють у 24-річного гравця розрив латерального меніска. Арсенія Батагова вже помітили на базі клубу з фіксуючою пов'язкою на коліні.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблема для збірної України

Через пошкодження Батагов точно пропустить найближчі матчі "Трабзонспора". Також під великим питанням залишається його участь у збірній України, яка має зіграти проти Швеції в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Раніше травму зазнав й інший центральний захисник національної команди — гравець "Шахтаря" Микола Матвієнко. Обох футболістів розглядали як кандидатів на позицію лівоногого центрбека у складі збірної. Якщо найгірший прогноз підтвердиться, Батагов може пропустити решту сезону.

Нагадаємо, Майк Тайсон провів паралелі між Олександром Усиком та легендарними чемпіонами минулих років, зазначивши ключові переваги українця.

Водночас збірна Росії з футболу розраховує скористатися можливою відмовою Ірану від участі в чемпіонаті світу-2026 та претендує на місце, що звільнилося на турнірі.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Арсеній Батагов Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
