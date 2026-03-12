Травма украинца Батагова оказалась серьезнее, чем ожидалось

Арсений Батагов перед игрой "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов получил тревожные новости после медицинского обследования.

Украинский футболист травмировался во время тренировочного процесса в своем клубе, сообщает портал Новини.LIVE. со ссылкой на IHA.

Врачи подозревают у 24-летнего игрока разрыв латерального мениска. Арсения Батагова уже заметили на базе клуба с фиксирующей повязкой на колене.

Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблема для сборной Украины

Из-за повреждения Батагов точно пропустит ближайшие матчи "Трабзонспора". Также под большим вопросом остается его участие в сборной Украины, которая должна сыграть против Швеции в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.

Ранее травму получил и другой центральный защитник национальной команды — игрок "Шахтера" Николай Матвиенко. Оба футболиста рассматривались как кандидаты на позицию левоногого центрбека в составе сборной. Если худший прогноз подтвердится, Батагов может пропустить оставшуюся часть сезона.

