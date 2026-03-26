Україна — Швеція: дивитися онлайн трансляцію відбору на ЧС-2026

Україна — Швеція: дивитися онлайн трансляцію відбору на ЧС-2026

Дата публікації: 26 березня 2026 12:25
Україна — Швеція: дивитися онлайн трансляцію відбору на ЧС-2026
Збірна України перед матчем. Фото: УНІАН

Збірні Швеції, України, Албанії та Польщі розіграють одну путівку на Мундіаль-2026. У півфіналі плейф-оф чемпіонату світу "синьо-жовті" приймуть в Іспанії "трекрунур". Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле не в оптимальному складі.

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Напередодні поєдинку проти Швеції збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Сергію Реброву довелося викликати до табору команди кілька потенційних дебютантів. Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Артем Довбик та низка інших гравців не зіграють у Валенсії, але матч може стати бенефісом Матвія Пономаренка, який демонструє результативний футбол у "Динамо".

Футболісти збірної України. Фото: УНІАН

Де та коли дивитися матч Україна — Швеція

На відміну від матчів за участю національної команди минулих років, цього разу вболівальники не зможуть побачити безкоштовно поєдинок "синьо-жовтих". Ексклюзивним транслятором матчів збірної України є медіасервіс Megogo, який покаже зустріч зі Швецією на каналі "Megogo Футбол 1". Початок трансляції заплановано на 21:45, перед грою відбудеться традиційна студія.

Заявка збірної України. Фото: УАФ

Матч збірної України з "трекрунур" можна буде подивитися в прямому ефірі за умови купівлі одного з пакетів медіасервісу. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію протистояння.

У Швеції шанобливо відгукнулися про Україну напередодні матчу. Наставник "трекрунур" Грем Поттер заявив, що "синьо-жовті" ефективно використовують простір на полі, проводять швидкі контратаки та грамотно обороняються. Тренер оцінив шанси суперників як рівні.

Два останні матчі проти Швеції Україна виграла з однаковим рахунком 2:1. Це сталося на чемпіонаті Європи 2012 та у плей-офф Євро-2020.

Раніше Новини.LIVE нагадували про те, що захисник збірної України Ілля Забарний позитивно оцінив настрій футболістів перед грою зі шведами.

Також Новини.LIVE писали, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров сказав про шанси команди перемогти суперника в півфіналі плей-оф ЧС-2026.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
