Україна — Швеція: дивитися онлайн трансляцію відбору на ЧС-2026

Збірні Швеції, України, Албанії та Польщі розіграють одну путівку на Мундіаль-2026. У півфіналі плейф-оф чемпіонату світу "синьо-жовті" приймуть в Іспанії "трекрунур". Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле не в оптимальному складі.

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити протистояння.

Напередодні поєдинку проти Швеції збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Сергію Реброву довелося викликати до табору команди кілька потенційних дебютантів. Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Артем Довбик та низка інших гравців не зіграють у Валенсії, але матч може стати бенефісом Матвія Пономаренка, який демонструє результативний футбол у "Динамо".

Де та коли дивитися матч Україна — Швеція

На відміну від матчів за участю національної команди минулих років, цього разу вболівальники не зможуть побачити безкоштовно поєдинок "синьо-жовтих". Ексклюзивним транслятором матчів збірної України є медіасервіс Megogo, який покаже зустріч зі Швецією на каналі "Megogo Футбол 1". Початок трансляції заплановано на 21:45, перед грою відбудеться традиційна студія.

Матч збірної України з "трекрунур" можна буде подивитися в прямому ефірі за умови купівлі одного з пакетів медіасервісу. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію протистояння.

У Швеції шанобливо відгукнулися про Україну напередодні матчу. Наставник "трекрунур" Грем Поттер заявив, що "синьо-жовті" ефективно використовують простір на полі, проводять швидкі контратаки та грамотно обороняються. Тренер оцінив шанси суперників як рівні.

Два останні матчі проти Швеції Україна виграла з однаковим рахунком 2:1. Це сталося на чемпіонаті Європи 2012 та у плей-офф Євро-2020.

