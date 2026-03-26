Григорчук удивил заявлением о Ярмоленко в сборной Украины

Андрей Ярмоленко в матче чемпионата Украины.

Известный тренер Роман Григорчук высказался о ситуации с отсутствием Андрея Ярмоленко в сборной Украины. По его словам, решение тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым не стоит обсуждать накануне важного матча против Швеции. Вингер демонстрирует стабильную игру на клубном уровне, однако в национальную команду не вызывается.

Тема его возможного возвращения вновь стала предметом обсуждений в футбольной среде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Тренер призвал сосредоточиться на игре

Роман Григорчук отметил, что подобные разговоры могут негативно повлиять на настрой команды перед ключевой встречей. Он подчеркнул, что сборная Украины должна сосредоточиться на текущих задачах, а не на кадровых дискуссиях. По мнению специалиста, сейчас важнее результат в ближайшем матче, чем обсуждение отдельных игроков.

"При всей моей футбольной любви к Андрею Ярмоленко, я очень-очень уважаю его. Это очень серьезный футболист. По-моему, сейчас такой момент, когда не стоит об этом говорить. Что-то говорить и думать: помог бы Андрей или нет. Это будет мешать национальной команде", — заявил Григорчук.

Тренер добавил, что сборная Украины должна принять текущую ситуацию и направить все внимание на предстоящий матч. Любые внешние обсуждения могут отвлекать игроков, поэтому приоритетом остается подготовка к игре и достижение результата.

Андрей Ярмоленко вместе с Анатолием Тимощуком и Андреем Шевченко входит в тройку игроков, которые провели наибольшее количество матчей за национальную команду. Он находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров в истории "сине-желтых".

