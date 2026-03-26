Ливерпуль и Хаби Алонсо практически договорились о подписании контракта

Дата публикации 26 марта 2026 11:30
Хаби Алонсо во время матча "Реала". Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

В карьере Хаби Алонсо произойдут изменения. После полугодичного отпуска он снова вернется в профессию. Испанский специалист будет работать в клубе, в котором выступал во время игровой карьеры. 

Руководство "Ливерпуля" проявило настойчивость в переговорах с 44-летним специалистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Английский "Ливерпуль" рассматривает возможность смены главного тренера по завершении сезона. Основным кандидатом на замену Арне Слота называется Хаби Алонсо. Испанский специалист готов возглавить команду летом при выполнении определенных условий. 

Руководство "Ливерпуля" недовольно текущими результатами команды и допускает кадровые изменения. При этом Хаби Алонсо не намерен принимать команду по ходу сезона и рассматривает вариант работы только с нового цикла. Также клуб уже изучает возможность приглашения испанца в качестве приоритетного кандидата.

Хаби Алонсо выдвинул ключевое условие 

Главным требованием тренера является влияние на формирование состава. Хаби Алонсо хочет получить право участвовать в трансферной политике клуба и иметь решающий голос при комплектовании команды.

Хаби Алонсо поддерживает форму. Фото: instagram.com/xabialonso/

Ранее специалист уже сталкивался с подобной ситуацией. Хаби Алонсо добился права влиять на трансферы мадридского "Реала", после чего возглавил испанскую команду. Однако тренеру не удалось добиться взаимопонимания со звездыми игроками "бланкос", в результате он не проработал в команде и года. 

спорт футбол Ливерпуль тренер Хаби Алонсо Арне Слот
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
