Ліверпуль і Хабі Алонсо практично домовилися про підписання контракту

Хабі Алонсо під час матчу "Реала". Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

У кар'єрі Хабі Алонсо відбудуться зміни. Після піврічної відпустки він знову повернеться в професію. Іспанський фахівець працюватиме в клубі, в якому виступав під час ігрової кар'єри.

Керівництво "Ліверпуля" проявило наполегливість у переговорах із 44-річним фахівцем, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Bild.

Англійський "Ліверпуль" розглядає можливість зміни головного тренера після завершення сезону. Основним кандидатом на заміну Арне Слота називається Хабі Алонсо. Іспанський фахівець готовий очолити команду влітку за виконання певних умов.

Керівництво "Ліверпуля" незадоволене поточними результатами команди та допускає кадрові зміни. При цьому Хабі Алонсо не має наміру приймати команду впродовж сезону і розглядає варіант роботи тільки з нового циклу. Також клуб уже вивчає можливість запрошення іспанця як пріоритетного кандидата.

Хабі Алонсо висунув ключову умову

Головною вимогою тренера є вплив на формування складу. Хабі Алонсо хоче отримати право брати участь у трансферній політиці клубу і мати вирішальний голос під час комплектування команди.

Хабі Алонсо підтримує форму. Фото: instagram.com/xabialonso/

Раніше фахівець уже стикався з подібною ситуацією. Хабі Алонсо домігся права впливати на трансфери мадридського "Реала", після чого очолив іспанську команду. Однак тренеру не вдалося домогтися взаєморозуміння із зірковими гравцями "бланкос", у результаті він не пропрацював у команді й року.

