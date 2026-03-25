Салах оголосив про відхід із Ліверпуля на правах вільного агента
Мохамед Салах оголосив, що покине "Ліверпуль" після завершення сезону 2025/26. Сторони ухвалили рішення не продовжувати контракт, і гравець піде в статусі вільного агента. Завершиться дев'ятирічний етап кар'єри єгиптянина на "Енфілді".
Сам футболіст підтвердив цю інформацію у своєму зверненні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.
Форвард Мохамед Салах виступає за "Ліверпуль" з 2017 року після переходу з "Роми". За цей час він провів 435 матчів та забив 255 голів, увійшовши до трійки найкращих бомбардирів в історії клубу. Також на його рахунку 281 результативна дія в Прем'єр-лізі за один клуб, що є рекордом турніру. У складі "червоних" він вигравав Лігу чемпіонів і чемпіонат Англії.
Спад форми та невизначеність із майбутнім Салаха
У поточному сезоні результативність гравця знизилася, він забив 10 голів проти 34 у попередньому. Крім того, повідомлялося про напруженість у стосунках із головним тренером Арне Слотом. Ці фактори посилили чутки про можливий відхід футболіста. Остаточне рішення було прийнято сторонами напередодні завершення сезону.
За інформацією агента Рамі Аббаса, Мохамед Салах поки не визначився з новим клубом. Інтерес до нього виявляють команди з Саудівської Аравії, проте варіант продовження кар'єри в Європі також розглядається. Переговори про майбутнє гравця очікуються найближчими місяцями.
