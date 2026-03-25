Салах оголосив про відхід із Ліверпуля на правах вільного агента

Салах оголосив про відхід із Ліверпуля на правах вільного агента

Дата публікації: 25 березня 2026 01:43
Салах оголосив про відхід із Ліверпуля на правах вільного агента
Мохамед Салах із Кубком європейських чемпіонів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мохамед Салах оголосив, що покине "Ліверпуль" після завершення сезону 2025/26. Сторони ухвалили рішення не продовжувати контракт, і гравець піде в статусі вільного агента. Завершиться дев'ятирічний етап кар'єри єгиптянина на "Енфілді".

Сам футболіст підтвердив цю інформацію у своєму зверненні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Форвард Мохамед Салах виступає за "Ліверпуль" з 2017 року після переходу з "Роми". За цей час він провів 435 матчів та забив 255 голів, увійшовши до трійки найкращих бомбардирів в історії клубу. Також на його рахунку 281 результативна дія в Прем'єр-лізі за один клуб, що є рекордом турніру. У складі "червоних" він вигравав Лігу чемпіонів і чемпіонат Англії.

Спад форми та невизначеність із майбутнім Салаха

У поточному сезоні результативність гравця знизилася, він забив 10 голів проти 34 у попередньому. Крім того, повідомлялося про напруженість у стосунках із головним тренером Арне Слотом. Ці фактори посилили чутки про можливий відхід футболіста. Остаточне рішення було прийнято сторонами напередодні завершення сезону.

Мохамед Салах сделал хет-трик за "Ливерпуль" в октябре 2021 года
Мохамед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Phil Noble

За інформацією агента Рамі Аббаса, Мохамед Салах поки не визначився з новим клубом. Інтерес до нього виявляють команди з Саудівської Аравії, проте варіант продовження кар'єри в Європі також розглядається. Переговори про майбутнє гравця очікуються найближчими місяцями.

спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Мохамед Салах
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
