Салах объявил об уходе из Ливерпуля на правах свободного агента

Мохамед Салах с Кубком европейских чемпионов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мохамед Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" по завершении сезона 2025/26. Стороны приняли решение не продлевать контракт, и игрок уйдет в статусе свободного агента. Завершится девятилетний этап карьеры египтянина на "Энфилде".

Сам футболист подтвердил эту информацию в своем обращении, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Форвард Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года после перехода из "Ромы". За это время он провел 435 матчей и забил 255 голов, войдя в тройку лучших бомбардиров в истории клуба. Также на его счету 281 результативное действие в Премьер-лиге за один клуб, что является рекордом турнира. В составе "красных" он выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Спад формы и неопределенность с будущим Салаха

В текущем сезоне результативность игрока снизилась, он забил 10 голов против 34 в предыдущем. Кроме того, сообщалось о напряженности в отношениях с главным тренером Арне Слотом. Эти факторы усилили слухи о возможном уходе футболиста. Окончательное решение было принято сторонами в преддверии завершения сезона.

Мохамед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Phil Noble

По информации агента Рами Аббаса, Мохамед Салах пока не определился с новым клубом. Интерес к нему проявляют команды из Саудовской Аравии, однако вариант продолжения карьеры в Европе также рассматривается. Переговоры о будущем игрока ожидаются в ближайшие месяцы.

