Йожеф Сабо назвал счет предстоящего матча Украины и Швеции

Йожеф Сабо отвечает на вопросы.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о предстоящем матче против Швеции в отборе на Кубок Мира. Встреча состоится 26 марта и начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал квалификации, где сыграет либо с Польшей, либо с Албанией.

Для украинской команды этот матч станет ключевым в борьбе за выход на Мундиаль, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BLIK.

Сабо оценил возможный сценарий матча

Команда Сергея Реброва подходит к игре в статусе одного из претендентов на победу, однако соперник также имеет сильный состав и опыт выступлений сборной Украины на международном уровне. Эксперты отмечают, что исход встречи может решиться в деталях, включая реализацию моментов и устойчивость к давлению.

"Считаю, что фаворитом в этой игре все же является Украина. Думаю, что основное время завершится боевой, результативной ничьей 1:1, а дальше многое будет зависеть от удачи. Надеюсь, фарт будет на стороне наших ребят, очень на это надеюсь, верю в них", — заявил эксперт.

Сабо также допустил, что победитель может определиться только в дополнительное время или серии пенальти. По его мнению, равенство сил между командами делает такой сценарий вполне вероятным.

Напомним, украинские болельщики смогут увидеть матч "сине-желтых" против Швеции только на медиасервисе Megogo, но портал Новини.LIVE проведет трансляцию поединка.

