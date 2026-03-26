Головна Спорт Йожеф Сабо назвав рахунок майбутнього матчу України та Швеції

Йожеф Сабо назвав рахунок майбутнього матчу України та Швеції

Дата публікації: 26 березня 2026 14:51
Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо висловився про майбутній матч проти Швеції у відборі на Кубок Світу. Зустріч відбудеться 26 березня і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал кваліфікації, де зіграє або з Польщею, або з Албанією.

Для української команди цей матч стане ключовим у боротьбі за вихід на Мундіаль, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BLIK.

Сабо оцінив можливий сценарій матчу

Команда Сергія Реброва підходить до гри в статусі одного з претендентів на перемогу, однак суперник також має сильний склад та досвід виступів збірної України на міжнародному рівні. Експерти зазначають, що результат зустрічі може вирішитися в деталях, включно з реалізацією моментів та стійкістю до тиску.

Сергей Ребров на пресс-конференции 25 марта 2026 года
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Фото: УАФ

"Вважаю, що фаворитом у цій грі все ж є Україна. Думаю, що основний час завершиться бойовою, результативною нічиєю 1:1, а далі багато чого залежатиме від удачі. Сподіваюся, фарт буде на боці наших хлопців, дуже на це сподіваюся, вірю в них", — заявив експерт.

Сабо також припустив, що переможець може визначитися тільки в додатковий час або серії пенальті. На його думку, рівність сил між командами робить такий сценарій цілком імовірним.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть побачити матч "синьо-жовтих" проти Швеції тільки на медіасервісі Megogo, але портал Новини.LIVE проведе трансляцію поєдинку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що лідер оборони збірної України Ілля Забарний оцінив готовність команди здобути позитивний результат у грі з "трекрунур".

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Йожеф Сабо Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
