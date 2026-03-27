Тренер Швеции Поттер назвал причину победы над Украиной

Грэм Поттер во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер подвел итоги матча против Украины в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2026. Его команда одержала победу со счетом 3:1 и вышла в финал квалификации. Ключевую роль в игре сыграл форвард Виктор Дьекереш, оформивший хет-трик.

Шведская сборная продемонстрировала сбалансированную игру в атаке и обороне.

Поттер оценил игру команды и отметил Дьекереша

Грэм Поттер заявил, что сборная Швеции сумела адаптироваться к уровню соперника и атмосфере матча. Он отметил, что футболисты действовали организованно и сохраняли концентрацию на протяжении всей встречи. Отдельное внимание тренер уделил старту второго тайма, который стал определяющим фактором результата.

"Это огромный шаг вперед для команды. Настрой коллектива был невероятным против соперника топ-класса. Мы сражались вместе, это было здорово. Виктор Дьекереш был невероятен. Он также тяжело трудился на команду, выступая нашей первой линией обороны. Нам удалось адаптироваться к отличной атмосфере против высококлассного соперника. Мы нашли очень хороший баланс между защитой и нападением", — рассказал Поттер.

Игроки сборной Швеции благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер добавил, что команда уже переключается на следующий матч против Польши, который определит участника чемпионата мира. По его словам, соперник обладает сильным характером и представляет серьезную угрозу, поэтому сборной Швеции необходимо сохранить концентрацию и качественно подготовиться к решающей игре.

