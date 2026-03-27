Україна
Главная Спорт Ребров не ушел в отставку: первые слова тренера после поражения от Швеции

Ребров не ушел в отставку: первые слова тренера после поражения от Швеции

Дата публикации 27 марта 2026 00:37
Сергей Ребров. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Наставник также дал понять, что досрочно не собирается покидать свой пост после неудачи.

Об этом Ребров сказал после матча в эфире MEGOGO, передает портал Новини.LIVE.

Наставник украинской команды признал, что сборная допустила слишком много ошибок, которые напрямую повлияли на результат. Он считает, что игра значительно усложнилась уже на старте встречи, когда команда быстро пропустила.

"К сожалению, мы проиграли - допустили слишком много ошибок, что и привело к такому результату", — сказал Ребров.

Тренер отметил, что Украине противостоял сильный соперник, который был хорошо организован в обороне. Наставник акцентирует на том, что шведы изменили схему игры, использовали трех центральных защитников и действовали очень компактно без мяча, из-за чего украинцам было трудно создавать моменты в атаке.

Ребров добавил, что сразу после финального свистка не готов детально анализировать все причины поражения, кроме очевидных индивидуальных ошибок. В то же время он подчеркнул, что команда имела желание изменить ход игры, но не смогла реализовать свои моменты.

Отдельно наставник обратился к болельщикам и попросил прощения за результат.

"У всех ребят было большое желание проявить себя и победить, но это футбол. Мы проиграли, хотя я благодарен команде — все отработали на максимум. Мы потеряли шанс попасть на чемпионат мира", — отметил Ребров.

Тренера также спросили о дальнейших планах. Ребров не заявил о досрочной отставке и коротко ответил, что команда должна готовиться к следующему поединку. Летом у наставника завершится контракт с командой.

После поражения от Швеции сборная Украины завершила борьбу за выход на Мундиаль-2026 через плей-офф.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
