Головна Спорт Ребров не пішов у відставку: перші слова тренера після поразки від Швеції

Ребров не пішов у відставку: перші слова тренера після поразки від Швеції

Дата публікації: 27 березня 2026 00:37
Сергій Ребров. Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наставник також дав зрозуміти, що достроково не збирається залишати свою посаду після невдачі.

Про це Ребров сказав після матчу в ефірі MEGOGO, передає портал Новини.LIVE.

Гравці збірної України з футболу. Фото: Reuters

Ребров залишається головним тренером

Наставник української команди визнав, що збірна припустилася надто багатьох помилок, які безпосередньо вплинули на результат. Він вважає, що гра значно ускладнилася вже на старті зустрічі, коли команда швидко пропустила.

"На жаль, ми програли — припустилися занадто багатьох помилок, що й призвело до такого результату", — сказав Ребров.

Тренер наголосив, що Україні протистояв сильний суперник, який був добре організований в обороні. Наставник акцентує на тому, що шведи змінили схему гри, використали трьох центральних захисників і діяли дуже компактно без м’яча, через що українцям було важко створювати моменти в атаці.

Ребров додав, що одразу після фінального свистка не готовий детально аналізувати всі причини поразки, окрім очевидних індивідуальних помилок. Водночас він підкреслив, що команда мала бажання змінити перебіг гри, але не змогла реалізувати свої моменти.

Окремо наставник звернувся до вболівальників і попросив вибачення за результат.

"У всіх хлопців було велике бажання проявити себе й перемогти, але це футбол. Ми програли, хоча я вдячний команді — усі відпрацювали на максимум. Ми втратили шанс потрапити на чемпіонат світу", — зазначив Ребров.

Тренера також запитали про подальші плани. Ребров не заявив про дострокову відставку та коротко відповів, що команда має готуватися до наступного поєдинку. Влітку у наставника завершиться контракт із командою.

Після поразки від Швеції збірна України завершила боротьбу за вихід на Мундіаль-2026 через плей-оф.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
