Видео лучших моментов матча Украина — Швеция

Матч Украина — Швеция.

В Валенсии состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, в котором сборная Украины уступила команде Швеции. Поединок завершился поражением "желто-синих".

Украина уступила Швеции

В матче на стадионе "Леванте" шведская команда эффективно использовала свои моменты благодаря Виктору Декерешу, тогда как сборная Украины не смогла ответить результативными действиями.

Украинская команда также имела свои шансы, однако не смогла их реализовать, что стало одним из ключевых факторов поражения. На последней минуте матча сборной Украины все же удалось забить — мяч забил дебютант Матвей Пономаренко после сброса мяча от Виктора Цыганкова.

Матч был решающим в борьбе за выход в финал плей-офф, и по его итогам сборная Украины не попала на чемпионат мира-2026.

Читайте также:

После матча награду "Лев матча" получил левый защитник Виталий Миколенко, который стал единственным светлым пятном в защите сборной Украины.

Также портал Новини.LIVE опубликовал первые слова Сергея Реброва после матча. Тренер ответил относительно своего увольнения.