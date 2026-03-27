Відео кращих моментів матчу Україна — Швеція

Матч Україна — Швеція. Фото: Reuters

У Валенсії відбувся півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, у якому збірна України поступилася команді Швеції. Поєдинок завершився поразкою "жовто-синіх".

Відео найкращих моментів гри опублікував YouTube-канал MEGOGO.

Україна поступилася Швеції

У матчі на стадіоні "Леванте" шведська команда ефективно використала свої моменти завдяки Віктору Дьокерешу, тоді як збірна України не змогла відповісти результативними діями.

Українська команда також мала свої шанси, однак не змогла їх реалізувати, що стало одним із ключових факторів поразки. На останній хвилині матчу збірній України все ж вдалося забити — м’яч забив дебютант Матвій Пономаренко після скидання м’яча від Віктора Циганкова.

Матч був вирішальним у боротьбі за вихід у фінал плей-оф, і за його підсумками збірна України не потрапила на чемпіонат світу-2026.

Після матчу нагороду "Лев матчу" отримав лівий захисник Віталій Миколенко, який став єдиною світлою плямою у захисті збірної України.

Портал Новини.LIVE раніше провів текстову онлайн трансляцію матчу Україна — Швеція.

Також портал Новини.LIVE опублікував перші слова Сергія Реброва після матчу. Тренер відповів щодо свого звільнення.