Тренер Швеції Поттер назвав причину перемоги над Україною

Тренер Швеції Поттер назвав причину перемоги над Україною

Дата публікації: 27 березня 2026 07:39
Грем Поттер під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер підбив підсумки матчу проти України в півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Його команда здобула перемогу з рахунком 3:1 і вийшла у фінал кваліфікації. Ключову роль у грі зіграв форвард Віктор Дьекереш, який оформив хет-трик.

Шведська збірна продемонструвала збалансовану гру в атаці та обороні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Поттер оцінив гру команди та відзначив Дьєкереша

Грем Поттер заявив, що збірна Швеції зуміла адаптуватися до рівня суперника й атмосфери матчу. Він зазначив, що футболісти діяли організовано і зберігали концентрацію протягом усієї зустрічі. Окрему увагу тренер приділив старту другого тайму, який став визначальним фактором результату.

"Це величезний крок уперед для команди. Настрій колективу був неймовірним проти суперника топ-класу. Ми билися разом, це було здорово. Віктор Дьекереш був неймовірний. Він також важко працював на команду, виступаючи нашою першою лінією оборони. Нам вдалося адаптуватися до відмінної атмосфери проти висококласного суперника. Ми знайшли дуже хороший баланс між захистом та нападом", — розповів Поттер.

Сборная Швеции после победы над Украиной 26 марта 2026 года
Гравці збірної Швеції дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер додав, що команда вже перемикається на наступний матч проти Польщі, який визначить учасника чемпіонату світу. За його словами, суперник володіє сильним характером та становить серйозну загрозу, тому збірній Швеції необхідно зберегти концентрацію і якісно підготуватися до вирішальної гри.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не став йти у відставку після поразки від Швеції.

Також Новини.LIVE повідомляли, що один із футболістів "синьо-жовтих" зазнав курйозної травми під час протистояння з "тре крунур".

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Грем Поттер Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
