Тренер Швеції Поттер назвав причину перемоги над Україною

Грем Поттер під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер підбив підсумки матчу проти України в півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Його команда здобула перемогу з рахунком 3:1 і вийшла у фінал кваліфікації. Ключову роль у грі зіграв форвард Віктор Дьекереш, який оформив хет-трик.

Шведська збірна продемонструвала збалансовану гру в атаці та обороні.

Поттер оцінив гру команди та відзначив Дьєкереша

Грем Поттер заявив, що збірна Швеції зуміла адаптуватися до рівня суперника й атмосфери матчу. Він зазначив, що футболісти діяли організовано і зберігали концентрацію протягом усієї зустрічі. Окрему увагу тренер приділив старту другого тайму, який став визначальним фактором результату.

"Це величезний крок уперед для команди. Настрій колективу був неймовірним проти суперника топ-класу. Ми билися разом, це було здорово. Віктор Дьекереш був неймовірний. Він також важко працював на команду, виступаючи нашою першою лінією оборони. Нам вдалося адаптуватися до відмінної атмосфери проти висококласного суперника. Ми знайшли дуже хороший баланс між захистом та нападом", — розповів Поттер.

Гравці збірної Швеції дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер додав, що команда вже перемикається на наступний матч проти Польщі, який визначить учасника чемпіонату світу. За його словами, суперник володіє сильним характером та становить серйозну загрозу, тому збірній Швеції необхідно зберегти концентрацію і якісно підготуватися до вирішальної гри.

Читайте також:

