Головна Спорт Футболіст збірної України несподівано отримав травму

Футболіст збірної України несподівано отримав травму

Дата публікації: 26 березня 2026 23:17
Футболіст збірної України несподівано отримав травму
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Захисник житомирського "Полісся" та збірної України Борис Крушинський отримав ушкодження напередодні півфінального матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Саме тому він не потрапив до заявки на гру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресаташе збірної України Віталія Плецана.

Борис Крушинский
Борис Крушинський. Фото: УАФ

Крушинський не допоможе збірній

Крушинський уперше отримав виклик до національної команди, однак дебют довелося відкласти через травму. Ушкодження футболіст отримав під час останнього передматчевого тренування.

У штабі збірної пояснили, що гравець відчув дискомфорт у нозі, через що не зміг би допомогти команді навіть у разі включення до заявки.

"Борис Крушинський опинився поза заявкою, зокрема і через те, що отримав ушкодження під час останнього передматчевого тренування. Він відчув дискомфорт у нозі й не зміг би допомогти команді", — повідомив Плецан.

У сезоні 2025/2026 23-річний захисник провів 18 матчів за "Полісся" у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.

Більшість поєдинків Крушинський відіграв на позиції лівого захисника, хоча раніше грав у центрі поля.

Раніше через травми поза складом залишилися захисники Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Арсеній Батагов та Максим Таловєров.

Таким чином, на позиції лівого захисника у збірної фактично залишилися два номінальні виконавці — Віталій Миколенко та Богдан Михайліченко.

Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Борис Крушинський
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
