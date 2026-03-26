Футболіст збірної України несподівано отримав травму

Захисник житомирського "Полісся" та збірної України Борис Крушинський отримав ушкодження напередодні півфінального матчу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Саме тому він не потрапив до заявки на гру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресаташе збірної України Віталія Плецана.

Крушинський не допоможе збірній

Крушинський уперше отримав виклик до національної команди, однак дебют довелося відкласти через травму. Ушкодження футболіст отримав під час останнього передматчевого тренування.

У штабі збірної пояснили, що гравець відчув дискомфорт у нозі, через що не зміг би допомогти команді навіть у разі включення до заявки.

"Борис Крушинський опинився поза заявкою, зокрема і через те, що отримав ушкодження під час останнього передматчевого тренування. Він відчув дискомфорт у нозі й не зміг би допомогти команді", — повідомив Плецан.

У сезоні 2025/2026 23-річний захисник провів 18 матчів за "Полісся" у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.

Більшість поєдинків Крушинський відіграв на позиції лівого захисника, хоча раніше грав у центрі поля.

Раніше через травми поза складом залишилися захисники Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Арсеній Батагов та Максим Таловєров.

Таким чином, на позиції лівого захисника у збірної фактично залишилися два номінальні виконавці — Віталій Миколенко та Богдан Михайліченко.