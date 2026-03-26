Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Футболист сборной Украины неожиданно получил травму

Футболист сборной Украины неожиданно получил травму

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 23:17
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Защитник житомирского "Полесья" и сборной Украины Борис Крушинский получил повреждение накануне полуфинального матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции. Именно поэтому он не попал в заявку на игру.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-атташе сборной Украины Виталия Плецана.

Борис Крушинский
Борис Крушинский. Фото: УАФ

Крушинский не поможет сборной

Крушинский впервые получил вызов в национальную команду, однако дебют пришлось отложить из-за травмы. Повреждение футболист получил во время последней предматчевой тренировки.

В штабе сборной объяснили, что игрок почувствовал дискомфорт в ноге, из-за чего не смог бы помочь команде даже в случае включения в заявку.

"Борис Крушинский оказался вне заявки, в том числе и из-за того, что получил повреждение во время последней предматчевой тренировки. Он почувствовал дискомфорт в ноге и не смог бы помочь команде", — сообщил Плецан.

В сезоне 2025/2026 23-летний защитник провел 18 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Большинство поединков Крушинский сыграл на позиции левого защитника, хотя ранее играл в центре поля.

Ранее из-за травм вне состава остались защитники Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Арсений Батагов и Максим Таловеров.

Таким образом, на позиции левого защитника у сборной фактически остались два номинальных исполнителя — Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко.

Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Борис Крушинский
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации