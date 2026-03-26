Футболист сборной Украины неожиданно получил травму

Защитник житомирского "Полесья" и сборной Украины Борис Крушинский получил повреждение накануне полуфинального матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции. Именно поэтому он не попал в заявку на игру.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-атташе сборной Украины Виталия Плецана.

Борис Крушинский. Фото: УАФ

Крушинский не поможет сборной

Крушинский впервые получил вызов в национальную команду, однако дебют пришлось отложить из-за травмы. Повреждение футболист получил во время последней предматчевой тренировки.

В штабе сборной объяснили, что игрок почувствовал дискомфорт в ноге, из-за чего не смог бы помочь команде даже в случае включения в заявку.

"Борис Крушинский оказался вне заявки, в том числе и из-за того, что получил повреждение во время последней предматчевой тренировки. Он почувствовал дискомфорт в ноге и не смог бы помочь команде", — сообщил Плецан.

В сезоне 2025/2026 23-летний защитник провел 18 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Большинство поединков Крушинский сыграл на позиции левого защитника, хотя ранее играл в центре поля.

Ранее из-за травм вне состава остались защитники Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Арсений Батагов и Максим Таловеров.

Таким образом, на позиции левого защитника у сборной фактически остались два номинальных исполнителя — Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко.