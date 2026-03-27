Пономаренко поділився емоціями від дебюту в збірній України та першого голу

Матвій Пономаренко перед грою.

Єдиним приводом для оптимізму в матчі збірних України та Швеції став дебют у складі "синьо-жовтих" Матвія Пономаренка. Форвард "Динамо" вийшов на заміну в другому таймі поєдинку відбору на ЧС-2026. Молодий футболіст забив перший гол за національну команду і зробив рахунок 1:3.

Незважаючи на особисте досягнення, Пономаренко залишився розчарований подіями цього вечора, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Мегого".

Пономаренко звернувся до вболівальників

Матвій зазначив, що збірна України розраховувала на інший результат і важко переживає поразку. За його словами, атмосфера в роздягальні після гри була напруженою, а настрій залишився пригніченим. При цьому він наголосив, що подібні матчі дають важливий досвід для подальшого розвитку.

Матвій Пономаренко напередодні поєдинку.

"Та які можуть бути емоції, якщо ми програли в такій важливій грі? Емоції зараз негативні більше, тому що, я ж кажу, програли, у роздягальні, можна сказати, як траур. Але нічого, такі ігри будуть робити нас сильнішими. Проаналізуємо, що в нас не вийшло, і будемо рухатися далі", — пояснив Пономаренко.

Молодий форвард додав, що команда продовжить працювати над помилками і розраховує на підтримку вболівальників. Він наголосив, що нинішній склад збірної є молодим та амбітним, а тому здатний прогресувати та досягати результатів у майбутньому.

Також портал Новини.LIVE писав про те, що сказав Сергій Ребров відразу після поразки збірної України від Швеції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про оцінку, яку наставник "тре крунур" Грем Поттер дав і своїй команді, і збірній України після матчу.