Головна Спорт Пономаренко поділився емоціями від дебюту в збірній України та першого голу

Дата публікації: 27 березня 2026 08:08
Матвій Пономаренко перед грою. Фото: Getty Images

Єдиним приводом для оптимізму в матчі збірних України та Швеції став дебют у складі "синьо-жовтих" Матвія Пономаренка. Форвард "Динамо" вийшов на заміну в другому таймі поєдинку відбору на ЧС-2026. Молодий футболіст забив перший гол за національну команду і зробив рахунок 1:3.

Незважаючи на особисте досягнення, Пономаренко залишився розчарований подіями цього вечора, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Мегого". 

Пономаренко звернувся до вболівальників

Матвій зазначив, що збірна України розраховувала на інший результат і важко переживає поразку. За його словами, атмосфера в роздягальні після гри була напруженою, а настрій залишився пригніченим. При цьому він наголосив, що подібні матчі дають важливий досвід для подальшого розвитку.

Матвей Пономаренко перед матчем Украины и Швеции 26 марта 2026 года
Матвій Пономаренко напередодні поєдинку. Фото: УАФ

"Та які можуть бути емоції, якщо ми програли в такій важливій грі? Емоції зараз негативні більше, тому що, я ж кажу, програли, у роздягальні, можна сказати, як траур. Але нічого, такі ігри будуть робити нас сильнішими. Проаналізуємо, що в нас не вийшло, і будемо рухатися далі", — пояснив Пономаренко.

Молодий форвард додав, що команда продовжить працювати над помилками і розраховує на підтримку вболівальників. Він наголосив, що нинішній склад збірної є молодим та амбітним, а тому здатний прогресувати та досягати результатів у майбутньому.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Матвій Пономаренко Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
