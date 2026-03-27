Миколенко заявил о нехватке характера у игроков сборной Украины

Виталий Миколенко после матча со шведами. Фото: Reuters/Pablo Morano

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение команды от Швеции (1:3) в отборе на Мундиаль. По его словам, результат во многом определился уровнем характера, который украинская команда не смогла продемонстрировать. Игрок отметил, что соперник эффективно воспользовался своими сильными сторонами.

При этом защитник подчеркнул, что матч не был провальным по качеству игры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Миколенко оценил проблему лидеров в команде

Виталий Миколенко обратил внимание на разницу в подходе команд к ключевым эпизодам. По его мнению, шведская сборная лучше использовала свои моменты и действовала более уверенно в штрафной площади. Он добавил, что подопечные Сергея Реброва не смогли навязать нужный уровень борьбы в решающие отрезки встречи.

"Стыдно, стыдно. Нечего анализировать. Просто такие матчи выигрываются, могут проигрываться, играются вничью — на характере. У нас этого не было. Я не могу объяснить, почему", — заявил Миколенко.

Виталий Миколенко спорит с арбитром. Фото: Reuters/Pablo Morano

Футболист также отметил, что нынешний состав сборной переживает этап смены поколений. По его словам, команде не хватает опытных лидеров, которые могли бы задавать тон внутри коллектива. При этом Виталий Миколенко подчеркнул, что игроки стремятся прогрессировать и брать на себя больше ответственности в будущем.

