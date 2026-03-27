Яремчук раскритиковал атмосферу в сборной Украины

Роман Яремчук исполняет гимн Украины. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Форвард французского "Лиона" и сборной Украины Роман Яремчук усилил игру национальной команды после выхода на замену во втором тайме. У футболиста были возможности забить гол. Однако "сине-желтые" разгромно уступили в счете 1:3 и лишились права выйти на Мундиаль.

Яремчук не скрывал разочарования после финального свистка.

Яремчук указал на проблему внутри команды

Нападающий заявил, что нынешняя сборная Украины переживает непростой период и сталкивается с внутренними трудностями. Роман Яремчук подчеркнул, что в коллективе ощущается нехватка игроков, способных брать на себя ответственность в ключевые моменты. По его мнению, это влияет не только на игру, но и на общую атмосферу в раздевалке.

"То, что я вижу сейчас... Никого не хочу обидеть, но раздевалка мертвая. Это я еще вчера увидел, к сожалению. Я думаю, это просто отсутствие личностей в раздевалке. У нас до этого было много лидеров, и в один момент их не стало. И сейчас такой момент, что, действительно, в раздевалке нет тех людей, которые могут что-то изменить", — поделился Яремчук.

Так Роман Яремчук работает на тренировках.

Форвард также отметил, что нынешнее поколение игроков обладает большим потенциалом, однако ему необходимо время для роста. Он выразил надежду, что команда сможет сделать выводы из текущего результата и в будущем бороться за выход на крупные турниры.

Читайте также:

Яремчук добавил, что поражение стало для него болезненным, поскольку это был один из последних шансов сыграть на чемпионате мира. По его словам, команда должна извлечь уроки из ситуации и двигаться дальше, сохраняя веру в собственные возможности.

