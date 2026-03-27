Яремчук розкритикував атмосферу в збірній України

Яремчук розкритикував атмосферу в збірній України

Дата публікації: 27 березня 2026 08:35
Роман Яремчук виконує гімн України. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Форвард французького "Ліона" та збірної України Роман Яремчук посилив гру національної команди після виходу на заміну в другому таймі. У футболіста були можливості забити гол. Однак "синьо-жовті" розгромно поступилися в рахунку 1:3 та позбулися права вийти на Мундіаль.

Яремчук не приховував розчарування після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Яремчук вказав на проблему всередині команди

Нападник заявив, що нинішня збірна України переживає непростий період та стикається з внутрішніми труднощами. Роман Яремчук підкреслив, що в колективі відчувається брак гравців, здатних брати на себе відповідальність у ключові моменти. На його думку, це впливає не тільки на гру, а й на загальну атмосферу в роздягальні.

"Те, що я бачу зараз... Нікого не хочу образити, але роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль. Я думаю, це просто відсутність особистостей у роздягальні. У нас до цього було багато лідерів, і в один момент їх не стало. І зараз такий момент, що, дійсно, в роздягальні немає тих людей, які можуть щось змінити", — поділився Яремчук.

Роман Яремчук в тренировочном лагере сборной Украины 25 марта 2026 года
Так Роман Яремчук працює на тренуваннях. Фото: УАФ

Форвард також зазначив, що нинішнє покоління гравців володіє великим потенціалом, проте йому потрібен час для зростання. Він висловив сподівання, що команда зможе зробити висновки з поточного результату і в майбутньому боротися за вихід на великі турніри.

Читайте також:

Яремчук додав, що поразка стала для нього болючою, оскільки це був один з останніх шансів зіграти на чемпіонаті світу. За його словами, команда має зробити висновки із ситуації та рухатися далі, зберігаючи віру у власні можливості.

Портал Новини.LIVE нагадував, що Матвій Пономаренко не радів своєму дебютному голу в національній команді.

Раніше Новини.LIVE навели слова тренера збірної Швеції Грема Поттера, який назвав причину перемоги своєї команди над Україною.

спорт футбол Збірна України з футболу Роман Яремчук ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
