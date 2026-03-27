Яремчук розкритикував атмосферу в збірній України

Роман Яремчук виконує гімн України.

Форвард французького "Ліона" та збірної України Роман Яремчук посилив гру національної команди після виходу на заміну в другому таймі. У футболіста були можливості забити гол. Однак "синьо-жовті" розгромно поступилися в рахунку 1:3 та позбулися права вийти на Мундіаль.

Яремчук не приховував розчарування після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Яремчук вказав на проблему всередині команди

Нападник заявив, що нинішня збірна України переживає непростий період та стикається з внутрішніми труднощами. Роман Яремчук підкреслив, що в колективі відчувається брак гравців, здатних брати на себе відповідальність у ключові моменти. На його думку, це впливає не тільки на гру, а й на загальну атмосферу в роздягальні.

"Те, що я бачу зараз... Нікого не хочу образити, але роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль. Я думаю, це просто відсутність особистостей у роздягальні. У нас до цього було багато лідерів, і в один момент їх не стало. І зараз такий момент, що, дійсно, в роздягальні немає тих людей, які можуть щось змінити", — поділився Яремчук.

Так Роман Яремчук працює на тренуваннях.

Форвард також зазначив, що нинішнє покоління гравців володіє великим потенціалом, проте йому потрібен час для зростання. Він висловив сподівання, що команда зможе зробити висновки з поточного результату і в майбутньому боротися за вихід на великі турніри.

Читайте також:

Яремчук додав, що поразка стала для нього болючою, оскільки це був один з останніх шансів зіграти на чемпіонаті світу. За його словами, команда має зробити висновки із ситуації та рухатися далі, зберігаючи віру у власні можливості.

Портал Новини.LIVE нагадував, що Матвій Пономаренко не радів своєму дебютному голу в національній команді.

Раніше Новини.LIVE навели слова тренера збірної Швеції Грема Поттера, який назвав причину перемоги своєї команди над Україною.