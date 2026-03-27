Миколенко заявив про брак характеру у гравців збірної України

Віталій Миколенко після матчу зі шведами. Фото: Reuters/Pablo Morano

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував поразку команди від Швеції (1:3) у відборі на Мундіаль. За його словами, результат багато в чому визначився рівнем характеру, який українська команда не змогла продемонструвати. Гравець зазначив, що суперник ефективно скористався своїми сильними сторонами.

При цьому захисник підкреслив, що матч не був провальним за якістю гри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Миколенко оцінив проблему лідерів у команді

Віталій Миколенко звернув увагу на різницю в підході команд до ключових епізодів. На його думку, шведська збірна краще використовувала свої моменти і діяла більш впевнено у штрафному майданчику. Він додав, що підопічні Сергія Реброва не змогли нав'язати потрібний рівень боротьби у вирішальні відрізки зустрічі.

"Соромно, соромно. Нічого аналізувати. Просто такі матчі виграються, можуть програватися, граються внічию — на характері. У нас цього не було. Я не можу пояснити, чому", — заявив Миколенко.

Віталій Миколенко сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Pablo Morano

Футболіст також зазначив, що нинішній склад збірної переживає етап зміни поколінь. За його словами, команді не вистачає досвідчених лідерів, які могли б задавати тон усередині колективу. При цьому Віталій Миколенко підкреслив, що гравці прагнуть прогресувати та брати на себе більше відповідальності в майбутньому.

