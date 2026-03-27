Шевченко отмалчивается в вопросе увольнения Реброва

Андрей Шевченко во время матча сборной Украины.

Чемпионат мира-2026 пройдет без сборной Украины. Команда Сергея Реброва проиграла в полуфинале стыкового турнира шведам со счетом 1:3. Поединок с Албанией уже ничего не будет решать для "сине-желтых".

Болельщиков волнует вопрос будущего национальной команды, и Андрей Шевченко объяснил, что будет дальше, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал результат сборной Украины в отборе на Кубок Мира. Национальная команда не сумела пробиться в финальную часть турнира после поражения в плейоф. Руководство УАФ признало, что поставленная задача на цикл не была выполнена. В то же время в федерации намерены провести детальный анализ ситуации.

Перед окончательными выводами сборной предстоит провести товарищеский матч. Этот поединок должен стать возможностью для команды продемонстрировать характер и завершить цикл на достойном уровне. После игры руководство планирует обсудить дальнейшие шаги вместе с тренерским штабом.

"Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", — сообщил Шевченко.

Поединок Украина — Албания, который получит статус товарищеского, состоится во вторник, 31 марта.

