Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шевченко отмалчивается в вопросе увольнения Реброва

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 15:44
Андрей Шевченко во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Чемпионат мира-2026 пройдет без сборной Украины. Команда Сергея Реброва проиграла в полуфинале стыкового турнира шведам со счетом 1:3. Поединок с Албанией уже ничего не будет решать для "сине-желтых". 

Болельщиков волнует вопрос будущего национальной команды, и Андрей Шевченко объяснил, что будет дальше, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ. 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал результат сборной Украины в отборе на Кубок Мира. Национальная команда не сумела пробиться в финальную часть турнира после поражения в плейоф. Руководство УАФ признало, что поставленная задача на цикл не была выполнена. В то же время в федерации намерены провести детальный анализ ситуации. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Шевченко высказался о будущем сборной

Перед окончательными выводами сборной предстоит провести товарищеский матч. Этот поединок должен стать возможностью для команды продемонстрировать характер и завершить цикл на достойном уровне. После игры руководство планирует обсудить дальнейшие шаги вместе с тренерским штабом.

"Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", — сообщил Шевченко. 

Поединок Украина — Албания, который получит статус товарищеского, состоится во вторник, 31 марта. 

Напомним, портал Новини.LIVE писал о том, что сборную Украины ограбили накануне противостояния со Швецией в Испании. 

Также Новини.LIVE сообщали, что форвард "сине-желтых" Роман Яремчук раскритиковал атмосферу в раздевалке команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации