Милевский считает, что Малиновский мог спасти Украину от поражения

Руслан Малиновский в лагере сборной Украины.

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 в отборе на Кубок Мира-2026. Команда Сергея Реброва не смогла выйти в финал квалификации и лишилась шансов на участие в турнире. После матча эксперты и бывшие игроки активно обсуждают причины неудачи.

Одним из них стал экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Бывший футболист отметил, что даже при отсутствии ряда ключевых исполнителей команда должна была демонстрировать более высокий уровень самоотдачи. Артем Милевский считает, что украинская сборная не сумела навязать борьбу сопернику и проиграла по многим компонентам игры. Также эксперт обратил внимание на индивидуальные ошибки и слабую игру на отдельных позициях.

Руслан Малиновский поддержал команду в отборе на ЧМ-2026.

Милевский указал на кадровые проблемы команды

"Можно говорить все что угодно, но даже без этих игроков мы должны были биться на поле, а не отбывать номер. Серию А я часто смотрю и могу сказать, что Малиновский стал настоящим лидером "Дженоа". Ему доверяют бить пенальти, он руководит командой. Сборной его точно не хватало, как и Конопли. Миколенко бегал как белка в колесе, а какой смысл? Остальные вообще не бегали", — заявил специалист.

Милевский также подчеркнул, что сборной не хватило баланса и активности в ключевых эпизодах. Он добавил, что при более высокой интенсивности и концентрации команда могла рассчитывать на другой результат в этом противостоянии.

