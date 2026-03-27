Маркевич назвал оборону главной причиной поражения сборной Украины

Защитники сборной Украины пытаются удержать Исака Хина. Фото: Reuters/Pablo Morano

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции (1:3) в полуфинале плейоф отбора на чемпионата мира. Специалист присутствовал на матче в Валенсии и оценил игру команды с трибун. По его мнению, результат стал следствием системных проблем в обороне.

Поражение лишило украинскую сборную шансов на выход в финальную часть турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Маркевич указал на главную проблему сборной

Экс-наставник "сине-желтых" отметил, что ключевым фактором неудачи стали ошибки в защите и пропущенный быстрый гол. После этого, по его словам, соперник перестроился и начал играть от обороны, делая ставку на контратаки. Украинская команда при этом не смогла изменить ход встречи и создать достаточное количество опасных моментов.

Ивану Калюжному (справа) тоже пришлось работать в обороне. Фото: Reuters/Pablo Morano

"Не хочется углубляться во все проблемы, но такой итог игры со Швецией обусловлен крайне плохой игрой в обороне. С такой защитой нечего делать на чемпионате мира. Конечно, сейчас на эмоциях можно повесить всех собак на кого-то одного. Но я считаю, что наша оборона в комплексе не справилась со своими обязанностями", — объяснил Маркевич.

Тренер также обратил внимание на кадровые потери, которые повлияли на качество игры. Он подчеркнул, что отсутствие ряда ключевых футболистов ограничило возможности команды, а нынешний уровень украинского футбола требует системной работы и развития.

