Маркевич назвав оборону головною причиною поразки збірної України

Дата публікації: 27 березня 2026 16:21
Захисники збірної України намагаються втримати Ісака Хіна. Фото: Reuters/Pablo Morano

Український тренер Мирон Маркевич прокоментував поразку збірної України від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонату світу. Фахівець був присутній на матчі у Валенсії та оцінив гру команди з трибун. На його думку, результат став наслідком системних проблем в обороні.

Поразка позбавила українську збірну шансів на вихід до фінальної частини турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Маркевич вказав на головну проблему збірної

Екс-наставник "синьо-жовтих" зазначив, що ключовим фактором невдачі стали помилки в захисті і пропущений швидкий гол. Після цього, за його словами, суперник перебудувався і почав грати від оборони, роблячи ставку на контратаки. Українська команда при цьому не змогла змінити хід зустрічі та створити достатню кількість небезпечних моментів.

Івану Калюжному (праворуч) теж довелося працювати в обороні. Фото: Reuters/Pablo Morano

"Не хочеться заглиблюватися в усі проблеми, але такий підсумок гри зі Швецією зумовлений вкрай поганою грою в обороні. З таким захистом нічого робити на чемпіонаті світу. Звичайно, зараз на емоціях можна повісити всіх собак на когось одного. Але я вважаю, що наша оборона в комплексі не впоралася зі своїми обов'язками", — пояснив Маркевич.

Тренер також звернув увагу на кадрові втрати, які вплинули на якість гри. Він наголосив, що відсутність низки ключових футболістів обмежила можливості команди, а нинішній рівень українського футболу вимагає системної роботи та розвитку.

Читайте також:

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна України стала жертвою пограбування в Іспанії перед матчем проти Швеції.

Крім того, Новини.LIVE писали, що нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук піддав критиці атмосферу в роздягальні команди. 

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Мирон Маркевич Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
