Ротань и Мельгоса могут заменить Реброва в сборной Украины

Руслан Ротань руководит игрой "Полесья".

Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира-2026 после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации. Этот результат поставил под вопрос будущее главного тренера Сергея Реброва. Специалист может покинуть свою должность уже после ближайшего матча.

Речь идет о контрольной игре против Албании, которая состоится 31 марта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Руководство Украинской ассоциации футбола рассматривает варианты смены тренера. Среди возможных кандидатов называются наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса и главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Оба специалиста ранее уже работали с национальными командами разных возрастов.

Контрольный матч против Албании может стать последним для Реброва во главе национальной команды. Эта встреча завершит мартовский сбор и станет промежуточной точкой перед возможыми кадровыми решениями. В финале квалификации за путевку на чемпионат мира сыграют сборные Швеции и Польши.

Кто такие Унаи Мельгоса и Руслан Ротань

Испанский специалист с 2023 года возглавляет молодежную сборную Украины U-21. До работы в системе национальных команд он длительное время входил в структуру киевского "Динамо", где работал с молодежными и юношескими составами, а также занимал должность ассистента главного тренера первой команды. Под его руководством сборная Украины U-21 демонстрирует стабильные результаты в отборочных турнирах и делает ставку на развитие молодых игроков.

Руслан Ротань успешно работал как в клубном футболе, так и с национальными командами. Он вывел "Олександрию" на второе место в турнирной таблице УПЛ, а также квалифицировался с "сине-желтыми" на Евро-2023 среди молодежных команд, где Украина стала бронзовым призером. Также Ротань руководил игрой олимпийской сборной Украины на Играх-2024 в Париже.

