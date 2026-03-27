Ротань та Мельгоса можуть замінити Реброва у збірній України

Ротань та Мельгоса можуть замінити Реброва у збірній України

Дата публікації: 27 березня 2026 17:03
Руслан Ротань керує грою "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу-2026 після поразки від Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації. Цей результат поставив під питання майбутнє головного тренера Сергія Реброва. Фахівець може залишити свою посаду вже після найближчого матчу.

Йдеться про контрольну гру проти Албанії, яка відбудеться 31 березня, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Керівництво Української асоціації футболу розглядає варіанти зміни тренера. Серед можливих кандидатів називаються наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса і головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Обидва фахівці раніше вже працювали з національними командами різного віку.

Унаї Мельгоса на тренуванні. Фото: УАФ

Контрольний матч проти Албанії може стати останнім для Реброва на чолі національної команди. Ця зустріч завершить березневий збір і стане проміжною точкою перед можливими кадровими рішеннями. У фіналі кваліфікації за путівку на чемпіонат світу зіграють збірні Швеції та Польщі.

Хто такі Унаї Мельгоса та Руслан Ротань

Іспанський фахівець із 2023 року очолює молодіжну збірну України U-21. До роботи в системі національних команд він тривалий час входив до структури київського "Динамо", де працював із молодіжними та юнацькими складами, а також обіймав посаду асистента головного тренера першої команди. Під його керівництвом збірна України U-21 демонструє стабільні результати у відбіркових турнірах і робить ставку на розвиток молодих гравців.

Читайте також:

Руслан Ротань успішно працював як у клубному футболі, так і з національними командами. Він вивів "Олександрію" на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а також кваліфікувався із "синьо-жовтими" на Євро-2023 серед молодіжних команд, де Україна стала бронзовим призером. Також Ротань керував грою олімпійської збірної України на Іграх-2024 у Парижі.

Раніше портал Новини.LIVE повідомив подробиці того, як збірну України пограбували в Іспанії напередодні матчу проти Швеції.

Також Новини.LIVE навели слова форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука, який розкритикував обстановку в роздягальні команди. 

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Руслан Ротань Унаї Мельгоса
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
