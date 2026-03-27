Усик звернувся до гравців збірної України

Усик звернувся до гравців збірної України

Дата публікації: 27 березня 2026 19:50
Андрій Шевченко (ліворуч), Еліна Світоліна та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Мундіаль у США, Канаді та Мексиці пройде без участі збірної України. Підопічні Сергія Реброва програли в стиковому матчі Швеції з рахунком 1:3. "Синьо-жовті" продовжили серію невдалих поєдинків плей-офф за право потрапити на світову першість.

Олександр Усик не став ні в чому звинувачувати ні гравців, ні тренерів команди, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Facebook-сторінку боксера.

Чемпіон світу з боксу підтвердив, що відвідав матч збірних України та Швеції, який пройшов в Іспанії на стадіоні "Леванте" у Валенсії. Олександр Усик із трибуни спостерігав за тим, як форвард "Арсеналу" Віктор Дьєкереш оформив хет-трик, а Матвій Пономаренко дебютував за "синьо-жовтих" і одразу ж забив гол. Фінальний свисток рефері з Португалії зафіксував перемогу шведів, але український боксер не звинувачує команду Сергія Реброва.

Александр Усик во время тренировки перед боем с Рико Верховеном
Олександр Усик готується до бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Що Усик сказав про збірну України

Відомий боксер, який взяв вихідний під час підготовки до бою з Ріко Верховеном, не став акцентувати увагу на негативі після гри збірної України. Він спробував підтримати футболістів.

"Пишаюся тим, що був на матчі та підтримував нашу команду! Результат не виправдав очікувань, але такі ігри загартовують характер і роблять команду сильнішою. Попереду ще довгий шлях. Головне — продовжувати працювати та рухатися далі", — написав Усик.

Читайте також:

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писав, що на результат збірної України міг вплинути несподіваний інцидент, який стався з командою в Іспанії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що один із лідерів "синьо-жовтих" Роман Яремчук пояснив причину розчарування в команді після поразки від шведів. 

спорт футбол Олександр Усик Збірна України з футболу бокс ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
