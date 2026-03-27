Усик обратился к игрокам сборной Украины

Андрей Шевченко (слева), Элина Свитолина и Александр Усик.

Мундиаль в США, Канаде и Мексике пройдет без участия сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва проиграли в стыковом матче Швеции со счетом 1:3. "Сине-желтые" продолжили серию неудачных поединков плей-офф за право попасть на мировое первенство.

Александр Усик не стал ни в чем обвинять ни игроков, ни тренеров команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-страницу боксера.

Чемпион мира по боксу подтвердил, что посетил матч сборных Украины и Швеции, который прошел в Испании на стадионе "Леванте" в Валенсии. Александр Усик с трибуны наблюдал за тем, как форвард "Арсенала" Виктор Дьекереш оформил хет-трик, а Матвей Пономаренко дебютировал за "сине-желтых" и сразу же забил гол. Финальный свисток рефери из Португалии зафиксировал победу шведов, но украинский боксер не винит команду Сергея Реброва.

Александр Усик готовится к бою.

Что Усик сказал о сборной Украины

Известный боксер, который взял выходной во время подготовки к бою с Рико Верховеном, не стал акцентировать внимание на негативе после игры сборной Украины. Он попытался поддержать футболистов.

"Горжусь тем, что был на матче и поддерживал нашу команду! Результат не оправдал ожиданий, но такие игры закаляют характер и делают команду сильнее. Впереди еще долгий путь. Главное — продолжать работать и двигаться дальше", — написал Усик.

Читайте также:

