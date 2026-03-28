Суркіс знайшов винних у поразці України від Швеції

Ігор Суркіс.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував поразку збірної України від Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Функціонер також оцінив гру команди та назвав причини невдачі.

Про це Суркіс сказав у коментарі для "Чемпіона", передає портал Новини.LIVE.

Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 та втратила шанс вийти на Мундіаль-2026. Єдиний раз команда грала на чемпіонатах світу в 2006 році.

Бондар та Трубін в матчі проти Швеції.

Суркіс вважає, що винні не лише тренер та футболісти

За словами Суркіса, поразка збірної України є негативною не лише для команди, а й для всієї країни. При цьому він не вважає за доцільне виставляти оцінки окремим гравцям чи тренерському штабу, оскільки відповідальність за результат лежить на всіх — від футболістів до функціонерів.

"Не можна говорити, що винен тільки тренер чи тільки гравці. Винні всі — і ми, функціонери, і вся система. Футбол не залежить від однієї людини", — сказав Суркіс.

Читайте також:

Калюжний в грі зі шведом Елангою.

Суркіс також звернув увагу на об’єктивні фактори, які впливають на виступи збірної України. Зокрема він наголосив, що команда не має можливості проводити домашні матчі в Україні через війну.

"У нас іде війна. Ми не можемо грати вдома. Такий матч, як зі Швецією, якби він відбувся у Києві чи Львові, я впевнений — ми б його не програли", — зазначив Суркіс.

Президент клубу підкреслив, що футболісти змушені витрачати по 30–36 годин на дорогу перед важливими матчами, що впливає на фізичний стан, оскільки дуже важко грати на максимальному пульсі після такої логістики.

Окремо президент "Динамо" відзначив молодого форварда киян Матвія Пономаренка, який відзначився у матчі. За словами президента, футболіст має хороші перспективи, однак йому необхідно продовжувати працювати й не зупинятися на досягнутому.

Таким чином за підсумками відбору Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026, а поразка від Швеції стала завершальною у цьому циклі кваліфікації. Тепер на команду Сергія Реброва очікує товариський матч із Албанією.

