Суркис нашел виновных в поражении Украины от Швеции

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Функционер также оценил игру команды и назвал причины неудачи.

Об этом Суркис сказал в комментарии для "Чемпиона", передает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и потеряла шанс выйти на Мундиаль-2026. Единственный раз команда играла на чемпионатах мира в 2006 году.

Суркис считает, что виноваты не только тренер и футболисты

По словам Суркиса, поражение сборной Украины является негативным не только для команды, но и для всей страны. При этом он не считает целесообразным выставлять оценки отдельным игрокам или тренерскому штабу, поскольку ответственность за результат лежит на всех — от футболистов до функционеров.

"Нельзя говорить, что виноват только тренер или только игроки. Виноваты все — и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека", — сказал Суркис.

Суркис также обратил внимание на объективные факторы, которые влияют на выступления сборной Украины. В частности он отметил, что команда не имеет возможности проводить домашние матчи в Украине из-за войны.

"У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, если бы он состоялся в Киеве или Львове, я уверен — мы бы его не проиграли", — отметил Суркис.

Президент клуба подчеркнул, что футболисты вынуждены тратить по 30-36 часов на дорогу перед важными матчами, что влияет на физическое состояние, поскольку очень трудно играть на максимальном пульсе после такой логистики.

Отдельно президент "Динамо" отметил молодого форварда киевлян Матвея Пономаренко, который отличился в матче. По словам президента, футболист имеет хорошие перспективы, однако ему необходимо продолжать работать и не останавливаться на достигнутом.

Таким образом по итогам отбора Украина не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, а поражение от Швеции стало завершающим в этом цикле квалификации. Теперь команду Сергея Реброва ожидает товарищеский матч с Албанией.

