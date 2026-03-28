Суркис нашел виновных в поражении Украины от Швеции

Суркис нашел виновных в поражении Украины от Швеции

Дата публикации 28 марта 2026 08:41
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Функционер также оценил игру команды и назвал причины неудачи.

Об этом Суркис сказал в комментарии для "Чемпиона", передает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и потеряла шанс выйти на Мундиаль-2026. Единственный раз команда играла на чемпионатах мира в 2006 году.

Матч Украина - Швеция, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Бондарь и Трубин в матче против Швеции. Фото: Reuters

Суркис считает, что виноваты не только тренер и футболисты

По словам Суркиса, поражение сборной Украины является негативным не только для команды, но и для всей страны. При этом он не считает целесообразным выставлять оценки отдельным игрокам или тренерскому штабу, поскольку ответственность за результат лежит на всех — от футболистов до функционеров.

"Нельзя говорить, что виноват только тренер или только игроки. Виноваты все — и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека", — сказал Суркис.

Матч Украина - Швеция, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Калюжный в игре со шведом Элангой. Фото: Reuters

Суркис также обратил внимание на объективные факторы, которые влияют на выступления сборной Украины. В частности он отметил, что команда не имеет возможности проводить домашние матчи в Украине из-за войны.

"У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, если бы он состоялся в Киеве или Львове, я уверен — мы бы его не проиграли", — отметил Суркис.

Президент клуба подчеркнул, что футболисты вынуждены тратить по 30-36 часов на дорогу перед важными матчами, что влияет на физическое состояние, поскольку очень трудно играть на максимальном пульсе после такой логистики.

Отдельно президент "Динамо" отметил молодого форварда киевлян Матвея Пономаренко, который отличился в матче. По словам президента, футболист имеет хорошие перспективы, однако ему необходимо продолжать работать и не останавливаться на достигнутом.

Таким образом по итогам отбора Украина не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, а поражение от Швеции стало завершающим в этом цикле квалификации. Теперь команду Сергея Реброва ожидает товарищеский матч с Албанией.

Как сообщал портал Новини.LIVE, после поражения от Швеции игроки сборной Украины получили послание от чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Также Новини.LIVE публиковали скандальный комментарий по игре от эксперта Виктора Леоненко.

Сборная Украины по футболу Игорь Суркис Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
