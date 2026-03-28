Леоненко признался, что его телевизор носит прозвище Пономаренко

Матвей Пономаренко. Фото: УАФ

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал дебютный гол Матвея Пономаренко за сборную Украины в матче против Швеции (1:3). Национальная команда не смогла выйти на чемпионат мира-2026.

Об этом Леоненко сказал в интервью Sport-express.ua, передает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3, но одним из немногих положительных моментов стал дебютный мяч Пономаренко в первом же матче за национальную команду.

Леоненко не очень оптимистичен

Леоненко признал, что молодой форвард провел хороший матч и отметился важным голом, однако призвал не спешить с оценками его потенциала. По словам эксперта, пока футболист еще не имел достаточно серьезных испытаний на высоком уровне.

"Пономаренко - молодец, но еще слишком рано делать из него звезду. Он еще против никого серьезного не играл, а о нем столько пишут и говорят", — сказал Леоненко.

Читайте также:

Экс-футболист также добавил, что настоящий уровень игрока станет понятным после выступлений в еврокубках, где конкуренция значительно выше.

"Я уже свой телевизор назвал Пономаренко. Еврокубки покажут, что он из себя представляет", — добавил он.

Таким образом, Леоненко положительно оценил дебют нападающего, но в то же время подчеркнул, что делать громкие выводы о его уровне пока рано.

Пономаренко забил за "Динамо" и сборную в девяти матчах подряд.

