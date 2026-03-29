Збірну України перед Албанією покинув лівий захисник

Дата публікації: 29 березня 2026 20:59
Гравці збірної України. Фото: Reuters

Захисник "Полісся" Борис Крушинський залишив розташування збірної України через травму та не допоможе команді у товариському матчі проти Албанії. Футболіст отримав ушкодження ще перед матчем зі Швецією.

Про це повідомила Українська асоціація футболу, передає портал Новини.LIVE.

Борис Крушинский на тренировке сборной Украины
Борис Крушинський. Фото: УАФ

Травма завадила дебюту Крушинського за збірну України

Захисник травмував ногу під час передматчевого тренування напередодні матчу зі Швецією. Тому він не потрапив до заявки на матч, а після додаткового медичного обстеження тренерський штаб ухвалив рішення не ризикувати здоров’ям футболіста й відпустив його до клубу.

Таким чином, Крушинський пропустить найближчий контрольний матч національної команди проти Албанії, який може стати останнім для збірної під керівництвом Сергія Реброва.

Виклик до національної команди став для захисника дебютним у кар’єрі, але дебютувати за команду він не зміг.

У матчі проти Албанії зіграти ліворуч у захисті можуть Віталій Миколенко та Богдан Михайліченко.

У сезоні 2025/26 Крушинський провів 18 матчів за "Полісся" в усіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.

Переважно футболіст діє на позиції лівого захисника, але це відбулося лише за роботи Руслана Ротаня. Раніше він частіше грав у центрі поля.

Товариський матч між збірними України та Албанії відбудеться 31 березня у Валенсії на стадіоні "Леванте". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України втратила шанс вийти на чемпіонат світу-2026 після поразки від Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, відомий футбольний експерт Віктор Леоненко здивував заявою щодо Матвія Пономаренка.

Також портал Новини.LIVE заявив про результат бою британського нокаутера Мозеса Ітауми. Він також став претендентом на чемпіонський титул.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
