Сборную Украины перед Албанией покинул левый защитник перед Албанией

Сборную Украины перед Албанией покинул левый защитник

Сборную Украины перед Албанией покинул левый защитник

Дата публикации 29 марта 2026 20:59
Игроки сборной Украины. Фото: Reuters

Защитник "Полесья" Борис Крушинский покинул расположение сборной Украины из-за травмы и не поможет команде в товарищеском матче против Албании. Футболист получил повреждение еще перед матчем со Швецией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает портал Новини.LIVE.

Борис Крушинский на тренировке сборной Украины
Борис Крушинский. Фото: УАФ

Травма помешала дебюту Крушинского за сборную Украины

Защитник травмировал ногу во время предматчевой тренировки накануне матча со Швецией. Поэтому он не попал в заявку на матч, а после дополнительного медицинского обследования тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустил его в клуб.

Таким образом, Крушинский пропустит ближайший контрольный матч национальной команды против Албании, который может стать последним для сборной под руководством Сергея Реброва.

Вызов в национальную команду стал для защитника дебютным в карьере, но дебютировать за команду он не смог.

В матче против Албании сыграть слева в защите могутВиталий Миколенко и Богдан Михайличенко.

В сезоне 2025/26 Крушинский провел 18 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Преимущественно футболист действует на позиции левого защитника, но это произошло только при работе Руслана Ротаня. Ранее он чаще играл в центре поля.

Товарищеский матч между сборными Украины и Албании состоится 31 марта в Валенсии на стадионе "Леванте". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины потеряла шанс выйти на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

