Сборную Украины перед Албанией покинул левый защитник перед Албанией

Игроки сборной Украины.

Защитник "Полесья" Борис Крушинский покинул расположение сборной Украины из-за травмы и не поможет команде в товарищеском матче против Албании. Футболист получил повреждение еще перед матчем со Швецией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает портал Новини.LIVE.

Борис Крушинский.

Травма помешала дебюту Крушинского за сборную Украины

Защитник травмировал ногу во время предматчевой тренировки накануне матча со Швецией. Поэтому он не попал в заявку на матч, а после дополнительного медицинского обследования тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустил его в клуб.

Таким образом, Крушинский пропустит ближайший контрольный матч национальной команды против Албании, который может стать последним для сборной под руководством Сергея Реброва.

Вызов в национальную команду стал для защитника дебютным в карьере, но дебютировать за команду он не смог.

В матче против Албании сыграть слева в защите могутВиталий Миколенко и Богдан Михайличенко.

В сезоне 2025/26 Крушинский провел 18 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Преимущественно футболист действует на позиции левого защитника, но это произошло только при работе Руслана Ротаня. Ранее он чаще играл в центре поля.

Товарищеский матч между сборными Украины и Албании состоится 31 марта в Валенсии на стадионе "Леванте". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины потеряла шанс выйти на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф.

