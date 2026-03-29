Ітауму після нокауту в бою з Франкліном призначать претендентом на титул

Мозес Ітаума. Фото: x.com/Queensberry

Британський надважковаговик Мозес Ітаума зробив ще один крок до титульного бою після перемоги над американцем Джермейном Франкліном у Манчестері. 21-річний боксер нокаутував суперника в п’ятому раунді та тепер може отримати статус обов’язкового претендента на пояс WBO.

Поєдинок відбувся на Co-op Live Arena, передає портал Новини.LIVE.

Itauma’s KO on Franklin was a work of art 🎨💥 pic.twitter.com/2B5JpNk9hn — Ring Magazine (@ringmagazine) March 28, 2026

Ітаума нокаутував Франкліна

Ітаума від початку бою діяв першим номером і швидко захопив контроль над рингом. Британець постійно працював джебом, комбінував удари по корпусу та в голову, а також змушував Франкліна помилятися за рахунок руху та зміни дистанції. Американець витримав стартовий натиск, хоча наприкінці першого раунду виглядав потрясеним після кількох влучань.

У наступних раундах перевага Ітауми лише зростала. Він поступово розбивав захист суперника, добре використовував двійки та аперкоти, не даючи Франкліну нав’язати свій ритм. У третьому раунді британець відправив опонента в нокдаун правим оверхендом. Франклін піднявся і продовжив бій, однак повністю змінити його хід уже не міг.

Itauma has started FAST he gets his first knockdown of the match in the 3rd😮‍💨#ItaumaFranklin #Mag7 | NOW | @TheCoopLive, Manchester | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/yhAoHF4VqI — Queensberry Promotions (@Queensberry) March 28, 2026

Попри це американець не відмовлявся від спроб контратакувати. У кількох епізодах він знаходив моменти для відповіді, коли Ітаума розривав дистанцію, але ці удари не мали вирішального впливу. Британець продовжував тиснути, розхитувати суперника фінтами та працювати серіями. Розв’язка настала у п’ятому раунді, коли Ітаума спочатку ледь не влучив у контратаці, а вже в наступному епізоді нокаутував Франкліна потужним аперкотом. Джермейн упав обличчям вниз, що додало драматичності перемозі.

Перемога вийшла не лише яскравою, а й переконливою за статистикою. За даними CompuBox, за п’ять неповних раундів Ітаума завдав 275 ударів, із яких 87 були точними. У Франкліна ці показники склали 144 і 26 відповідно. За джебами британець також мав перевагу — 23 точних проти 16, а за силовими ударами домінування було ще відчутнішим — 64 проти 10.

Мозес Ітаума нокаутував Джермейна Франкліна. Фото: x.com/Queensberry

Рішення WBO щодо Ітауми

Після бою президент WBO Густаво Олівері заявив, що рекомендуватиме виконкому призначити Ітауму обов’язковим претендентом на титул у надважкій вазі.

За словами функціонера, британець, який уже є першим номером рейтингу організації, перемогою над рейтинговим суперником ще раз підтвердив свій статус одного з головних проспектів дивізіону.

Наразі пояс WBO належить Фабіо Вордлі, який 9 травня в Манчестері має провести бій проти Даніеля Дюбуа. Саме переможець цього протистояння, ймовірно, і може стати наступним суперником Ітауми, якщо рекомендацію президента організації буде затверджено офіційно.

Таким чином, Мозес Ітаума здобув 14-ту перемогу поспіль у професійному боксі, 12-ту — нокаутом, і максимально наблизився до першого титульного шансу у кар’єрі.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, в США можуть посадити за грати боксера Девіна Хейні, який переміг Василя Ломаченка. Разом з ним на лаві підсудних сидітеме його батько.

Також Новини.LIVE навели слова президента "Динамо" Київ Ігоря Суркіса, який знайшов винних у поразці України від Швеції.